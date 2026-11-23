В частности, Латвии и другим странам ЕС предлагают запрещать выдачу виз в ЕС всем, кто служит или служил в российской армии с начала войны в Украине, и ввести дополнительные проверки. Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте ЕК.

Предполагается, что бывших или действующих российских военнослужащих затронут усиленные проверки. Теперь для подачи заявления на визу россиянам будет необходимо пройти анкету о прохождении военной службы, заявление о достоверности предоставленных сведений, а также предоставить военный билет.

Также в рекомендациях указывается, что государствам — членам ЕС больше не следует признавать российские паспорта старого образца, не содержащие биометрических данных и выдаваемые на пять лет. Кстати, Латвия официально перестала признавать небиометрические паспорта граждан РФ с 15 июля 2025 года.

«Необходимо усилить контроль на внешних границах ЕС, проводя тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли», — сказано в сообщении ЕК.

В сообщении отмечается, что проверки должны включать в себя собеседования и систематическую проверку отпечатков пальцев по Шенгенской информационной системе (SIS). Странам порекомендовали вносить в SIS соответствующие отметки после принятия решений об отказе россиянам во въезде.