Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) поручил ответственным ведомствам на следующей неделе подготовить чёткую позицию Латвии относительно возможных ограничений на границе с Россией после того, как Эстония решила с 1 декабря закрыть свои сухопутные пограничные пункты с Россией.

После коалиционного совещания Кулбергс заявил журналистам, что этот вопрос необходимо оценивать комплексно, учитывая как соображения безопасности, так и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.

По его словам, странам Балтии следует стремиться к согласованному подходу в этом вопросе.

Кулбергс подчеркнул, что необходима всесторонняя оценка со стороны Министерства иностранных дел и Министерства сообщения, в том числе влияния возможных ограничений на транзит и пересечение границы.

Как сообщалось ранее, правительство Эстонии решило с 1 декабря закрыть все сухопутные пограничные пункты с Россией. В свою очередь, министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) ранее заявил агентству LETA о поддержке дальнейшего продвижения вопроса о закрытии пограничных пунктов, одновременно подчеркнув необходимость предварительно выработать общее понимание этого шага в правительстве.