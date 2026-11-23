Жителей Латвии могут ждать изменения в порядке возврата переплаченного подоходного налога за лечение, образование и долгосрочные накопления. Министр финансов Карлис Пургайлис предлагает пересмотреть действующие льготы, хотя подчеркивает, что об их полной отмене речь пока не идет. Под вопросом оказалось и освобождение от налога выигрышей в лотереях и азартных играх в пределах 3000 евро за год.

Новое правительство Латвии намерено избегать повышения основных налогов, однако это не означает, что действующая система налоговых льгот останется без изменений. В интервью программе TV3 «900 секунд» министр финансов Карлис Пургайлис заявил, что отдельные механизмы возврата подоходного налога с населения (ПНН) нуждаются в пересмотре.

В первую очередь речь идет о льготах, которыми жители пользуются при подаче годовой декларации о доходах: за медицинские услуги, образование, взносы в частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

По словам министра, некоторые из этих механизмов требуют административных усилий, которые не всегда оправдывают достигаемый результат.

«Речь идет не о полной отмене, а скорее о пересмотре порядка их применения», — пояснил Пургайлис.

Сколько денег сейчас можно вернуть за лечение и образование?

По действующим правилам жители Латвии могут включать в годовую декларацию определенные расходы на медицинские услуги, стоматологию и образование — как собственные, так и членов семьи.

Для каждого человека установлен годовой лимит оправданных расходов в размере 600 евро. При действующей ставке ПНН в 25,5% максимальный возврат с этой суммы составляет 153 евро.

Например:

Если на лечение потрачено 200 евро, потенциальный возврат составит 51 евро.

Если расходы на врачей и образование достигли 400 евро, можно вернуть 102 евро.

Если за год потрачено 600 евро или больше, возврат в пределах годового лимита может составить 153 евро.

При этом фактическая сумма возврата зависит от размера уплаченного налога и других условий. Вернуть больше ПНН, чем было уплачено, нельзя.

Лимит в 600 евро применяется к каждому человеку отдельно, поэтому при соблюдении установленных правил можно декларировать также расходы членов семьи.

Если расходы на лечение или образование превышают годовой лимит, неиспользованную часть в предусмотренных законом случаях разрешается переносить на следующие три года.

Пока правительство не представило конкретных изменений, действующий порядок возврата налога сохраняется.

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Что будет с налоговыми льготами на пенсионные накопления?

Еще одно направление, которое министр предлагает пересмотреть, — налоговые преимущества для долгосрочных сбережений. Сейчас жители могут уменьшать облагаемый доход за счет взносов в частные пенсионные фонды, то есть на третий пенсионный уровень, а также платежей по договорам страхования жизни с накоплением средств.

Общая сумма таких платежей, учитываемых при расчете налога, не должна превышать 10% годового облагаемого дохода и одновременно 4000 евро в год. Эта льгота позволяет частично компенсировать расходы на формирование собственных накоплений.

Пургайлис пока не уточнил, какие именно изменения могут быть предложены: сокращение допустимых сумм, упрощение процедуры или другие условия применения льготы. Поэтому говорить о ее отмене или уменьшении размера возврата пока преждевременно.

Выигрыши до 3000 евро могут начать облагать налогом

Отдельно министр финансов поставил под сомнение необходимость налогового освобождения, действующего в отношении выигрышей в лотереях и азартных играх.

Сейчас первые 3000 евро совокупных выигрышей за календарный год освобождены от ПНН. Если общая сумма выигрышей превышает этот порог, налог рассчитывается с превышения в соответствии с действующими ставками.

Пургайлис считает, что необходимость сохранения такого исключения следует обсудить.

«Возникает вопрос, почему такая льгота существует и, возможно, ее следует отменить», — сказал министр.

Если правительство решит отказаться от освобождения, налоговые обязательства могут возникать и при меньших суммах выигрышей. Однако пока это лишь предложение для обсуждения. Законодательных изменений, отменяющих нынешний необлагаемый порог, в рамках озвученной инициативы еще не принято.

Почему правительство заговорило о льготах?

По словам Пургайлиса, новый Кабинет министров намерен по возможности сохранять стабильность основных налоговых ставок. Вместо повышения налогов власти рассчитывают пересмотреть структуру государственных расходов и повысить эффективность бюджетных процессов.

«Мы сделаем все, чтобы реструктурировать расходы, не затрагивая доходную часть путем повышения налогов», — заявил министр.

Вместе с тем пересмотр льгот может изменить фактическую налоговую нагрузку для отдельных групп жителей даже без повышения самих ставок.

Например, если государство уменьшит сумму расходов, за которую разрешено возвращать ПНН, люди смогут получать обратно меньше денег после подачи декларации. Поэтому для налогоплательщиков значение будут иметь не только ставки налогов, но и конкретные условия будущих льгот.

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Что делать тем, кто собирает чеки за 2026 год?

Пока порядок возврата ПНН за оправданные расходы не изменился, жителям следует продолжать сохранять документы, подтверждающие расходы на лечение и образование.

Декларацию за 2026 год можно будет подавать начиная с марта 2027 года. Согласно действующим правилам, возврат по соответствующим расходам рассчитывается по ставке 25,5%, с учетом установленных лимитов и фактически уплаченного налога.

Предложения министра финансов пока не позволяют утверждать, что уже понесенные расходы перестанут учитываться при подаче декларации. Для этого потребовались бы конкретные изменения законодательства с установленными сроками вступления в силу.

Таким образом, правительство пока лишь обозначило направления возможного пересмотра налоговых льгот. Какие именно механизмы изменятся и сколько денег смогут возвращать жители в будущем, станет ясно после появления конкретных предложений.