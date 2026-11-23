Организаторы акции «Кровавому зерну — нет!» ужесточили требования к правительству Латвии. Теперь они настаивают не только на прекращении транзита российского зерна, но и на полном закрытии границы с Россией для движения товаров. Установленный протестующими 14-дневный срок истек 21 ноября, однако обещанного результата нет. Дополнительным аргументом сторонники запрета называют предотвращенную диверсию против эстонского производителя беспилотников.

Организаторы протестной акции «Кровавому зерну — нет!» (Asins graudiem — nē!) потребовали от правительства Латвии немедленно закрыть границу с Россией и полностью прекратить транзит товаров через территорию страны. Как сообщили агентству ЛЕТА представители движения, прежние требования не были выполнены, поэтому теперь они настаивают на более жестких мерах.

7 ноября в Екабпилсе состоялась акция против перевозок российского зерна по латвийской железной дороге и через порты. Участники потребовали от властей остановить транзит в течение 14 дней. Этот срок истек в субботу, 21 ноября, однако перевозки продолжаются.

«Мы требовали результата, а получили обещания»

Один из организаторов акции, фермер и общественный деятель Гундарс Калве заявил, что участники протеста глубоко разочарованы действиями премьер-министра Андриса Кулбергса. Глава правительства лично приехал на акцию в Екабпилсе и пообещал предпринять шаги для ограничения транзита российского зерна. В частности, он намеревался продвигать законопроект, запрещающий заключение новых договоров на такие перевозки.

Однако, по мнению организаторов, этого недостаточно: прекращение новых контрактов не означает остановки грузов, которые продолжают перевозить по ранее заключенным соглашениям.

Калве отвергает аргументы политиков о том, что запрещать транзит уже слишком поздно. По его словам, вывоз всех российских зерновых грузов может продолжаться многие месяцы и даже годы.

Организаторы требуют от правительства не очередных обещаний, а конкретного юридически обязательного решения с публично установленными сроками исполнения.

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МИД предложил запрет, но решение не принято

Дополнительное недовольство протестующих вызвала судьба предложения Министерства иностранных дел.

13 ноября МИД представил механизм ограничения транзита зерна из России и Беларуси с использованием национальных санкций. По оценке министерства, связанные с таким решением юридические и экономические риски можно контролировать.

Однако, как утверждают организаторы протеста, предложение до сих пор не было рассмотрено правительством и, судя по имеющейся информации, больше не находится в его актуальной повестке. Калве считает, что власти фактически отложили готовый механизм решения проблемы.

Протестующие требуют обнародовать информацию о продвижении проекта, замечаниях министерств и конкретной дате, когда правительство намерено принять решение. При этом сам премьер ранее заявлял, что запрет российского зернового транзита необходимо вводить согласованно с Евросоюзом.

Кулбергс предупреждал, что односторонние действия Латвии могут привести к судебным разбирательствам и дополнительным бюджетным расходам.

Транзит российского зерна вырос более чем втрое

На фоне продолжающихся споров объемы перевозок российского зерна через Латвию не сокращаются, а увеличиваются. По данным Службы государственных доходов (СГД), за первые десять месяцев 2026 года транзитом через латвийскую территорию было перевезено 1,115 миллиона тонн зерновых культур из России. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 357 645 тонн. Таким образом, объем транзита увеличился в 3,1 раза.

Еще заметнее выросли перевозки зерновых из Беларуси. За январь — октябрь нынешнего года через Латвию прошло 185 756 тонн таких грузов, тогда как годом ранее — всего 60,8 тонны. Организаторы протеста также требуют остановить перевозки зерна, которое могло быть незаконно вывезено с оккупированных Россией украинских территорий.

При этом происхождение отдельных партий необходимо устанавливать в ходе проверок: сам факт поставки зерна из России не доказывает, что оно было выращено на оккупированных территориях Украины.

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После предотвращенной диверсии требуют закрыть всю границу

Новые требования протестующие связывают не только с зерновыми перевозками, но и с угрозами государственной безопасности.

В ночь на 14 ноября в Эстонии была предотвращена предполагаемая диверсия против производителя беспилотных летательных аппаратов Threod Systems. Эстонские правоохранительные органы связывают подготовку нападения с деятельностью российской военной разведки. В результате сотрудничества латвийских и эстонских спецслужб были задержаны восемь граждан Латвии. После этого Эстония объявила о решении с 1 декабря закрыть все сухопутные пограничные переходы с Россией.

Организаторы латвийского протеста считают, что и Рига должна предпринять аналогичные меры.

«Мы требуем немедленно принять решение полностью закрыть границу Латвии с Россией, в том числе прекратить любой транзит товаров. Безопасность Латвии должна быть приоритетом правительства», — заявил Калве.

Почему протестующие приводят в пример Литву?

Организаторы акции также обращают внимание на действия Литвы, которая ввела задержание зерновых грузов из России и Беларуси до завершения проверок их происхождения. Это не равнозначно постоянному запрету транзита, однако такая процедура может задерживать движение грузов на длительное время.

Калве подчеркивает, что не связывает решение Литвы непосредственно с акцией в Екабпилсе, но считает действия соседней страны примером более решительного подхода. По мнению протестующих, Латвия также располагает инструментами для ограничения перевозок, однако не использует их в полной мере.

Требуют раскрыть переговоры с портами и перевозчиками

Еще одно требование организаторов касается прозрачности принятия государственных решений. Они хотят узнать, с какими представителями портов, стивидорных компаний и транспортных предприятий консультировалось правительство, обсуждая возможный запрет транзита.

Протестующие требуют опубликовать предложения отрасли, расчеты возможных убытков и информацию о том, как экономические аргументы повлияли на позицию правительства.

Ранее представители транспортного сектора предупреждали, что односторонний запрет российских зерновых грузов может повлиять не только на перевозки из России, но и на другие транзитные потоки, в частности из Казахстана. Организаторы акции, в свою очередь, считают, что коммерческие интересы необходимо открыто сопоставлять с соображениями государственной безопасности.

Они намерены продолжать общественную кампанию, требовать ответов от должностных лиц и следить за выполнением правительственных обещаний.

Пока решение о полном закрытии латвийско-российской границы и прекращении всего товарного транзита не принято. Речь идет о требованиях организаторов протеста, а не об объявленных правительством ограничениях.