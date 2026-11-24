Бюро по защите Сатверсме (БЗС) приступило к проверке соответствия депутатов 15-го Сейма и новых министров для получения допуска к государственной тайне, подтвердили агентству ЛЕТА в бюро.

Конкретное число проверяемых лиц в бюро не назвали.

Согласно нормативным актам, проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам в этот срок уложиться невозможно, он может быть продлен еще на срок до трех месяцев.

Допуск к государственной тайне нужен не всем депутатам, но обязателен для всех министров.