В Сейм поступило два практически идентичных законопроекта от оппозиционных фракций - "Новое Единство" и "Суверенная власть-Младолатыши".

Депутаты напоминают, что срок применения пониженного акциза на все виды автомобильного топлива заканчивается 31-го декабря сего года и если его не продлить, то уже с 1-го января начнут действовать прежние ставки акциза, что приведет к резкому повышению стоимости горючего!

По расчетам депутатов "Нового Единства", в этом случае цена на литр бензина вырастет на 7,9 центов, на дизельное топливо - на 16,6 центов и на маркерованный дизель для сельскохозяйственных машин - на 5,9 центов на литр.

Парламентарии предлагают продлить срок действия пониженной ставки акциза до 31-го марта 2027-го года.

Два этих законопроекта Сейм рассмотрит уже на ближайшем пленарном заседании в этот четверг.