Премьер Андрис Кулбергс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ признал, что выдача госгарантий на 175 миллионов - это последняя возможность спасти airBaltic. Госгарантия или поручительство - это вполне логичное требование частного кредитора, который готов выделить авиакомпании средства и тем самым предотвратить прекрашение ее деятельности.

"Уже столько сил и средств вложено, что было бы нелогично отказаться от последней возможности спасти airBaltic - позволить ей пройти реструктуризацию, уменьшить долги и привлечь в итоге стратегического инвестора", - пояснил в эфире Андрис Кулбергс.

Уже завтра вопрос о выдаче госгарантий и о ситуации в airBaltic в закрытом режиме обсудит комиссия Сейма по бюджету и финансам. Если комиссия одобрит выдачу госгарантий, то тогда уже свое главное слово скажет парламент на очередном пленарном заседании прямо в этот четверг.