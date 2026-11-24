Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска сегодня вызвана в российский МИД в связи с требованием Риги уволить сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Дипломату разъяснена суть проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран. Ключевая из них — невозможность продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики», — говорится в сообщении.

Дипломату вручили ноту с «развернутыми инициативами российской стороны относительно возобновления переговоров по вопросам трудоустройства в Посольство Латвии в Москве».

Как сообщал bb.lv, вчера МИД Латвии вызвал главу посольства России в Латвии Дмитрия Касаткина. Ему выразили протест в связи с эскалацией войны РФ против Украины.