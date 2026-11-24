В парламенте прошлого созыва, наряду с 16-ю комиссиями, было создано и 17 подкомиссий! В нынешнем Сейме, учитывая настрой спикера Сейма и правящей коалиции, слуги народа не будут увлекаться созданием множества подкомиссий.

Но несколько все-таки появятся - социальная комиссия планирует принять решение о создании подкомиссии по здравоохранению. Отметим, что такая подкомиссия действовала во всех созывах за последние 20 лет. Обычно ее возглавляют депутаты-медики, что логично, поскольку подкомиссия рассматривает все вопросы, связанные с отраслью здравоохранения.

Если в прошлых созывах парламента депутатов с врачебным дипломом было предостаточно, то в нынешний Сейм избрались лишь два доктора - и оба представляют Объединенный список: Андрис Скриде и Ренарс Путниньш. Поскольку доктор Скриде уже стал председателем комиссии по социальным делам, то рискнем предположить, что нейрохирург Путниньш и возглавит подкомиссию по здравоохранению.

Подкомиссия появится и при комиссии Сейма по образованию, науке и культуре. Видимо, это будет подкомиссия по высшему образованию и науке.

На завтра запланировано и заседание бюджетной комиссии, первая часть которого пройдет в закрытом режиме - возможно, депутаты обсудят вопросы, связанные с поступлением в парламент проекта бюджета-2027.