Ну вот и пройдёт неделя с тех пор, как выдвинутый кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс бросил на стол список министров своего кабинета и декларацию. Те, кто проиграл выборы, сказали, что так никто не делает. А как делают? - Задается вопросом журналист Армандс Пуче на портале La.lv

У латышей есть такая игра для совместных посиделок — «У Адама было семь сыновей» — которая предлагает выдвинуть из толпы одного, чтобы он показал, что всем надо делать. Предыдущие семнадцать с лишним лет всем надо было делать так, как делает «Новое Единство» (JV). В детали вдаваться не будем, лишь напомним, что латвийский избиратель на выборах в 15-й Сейм сказал, что больше не будет делать так, как того хочет JV.

Соответственно, они получили так мало голосов, что впору было краснеть. Не лучше у последних урн обстояли дела и у «Прогрессивных», которые строят свою идеологию через флюгер так называемого гражданского общества. У этого ровно столько сторонников и поддерживающих, сколько пропорционально удаётся запустить руку в публичные деньги. Это можно было бы назвать и армией академических бездельников, которая кормится грантами, стипендиями и средствами левых фондов.

Наглядным примером этого является свежий конкурс Министерства иностранных дел, который поддержал такой проект: «Цифровое глобальное гражданство в партнёрстве молодёжи и педагогов». Примерно так они и занимаются друг другом, создавая умеренный оборот в кафе центра Риги, в аренде стоячих баннеров и скупая дорогие билеты в театр Херманиса.

Кулбергс в эти игры не играет. Он выбрал способ, как дойти до утверждения дееспособного кабинета министров, и добился своего. Не было дискуссии с обществом? Разве результат выборов ясно не отразил настроение общества? Ещё как! У кого-то не было времени ознакомиться с кандидатами в министры и прочитать декларацию? Что-то не припомню, чтобы во всех остальных случаях проходили кастинги министров и в университетских аудиториях месяцами анализировали версии программы коалиционного сотрудничества. Манера руководства Кулбергса — это, мол, чистый хаос?

Напомню, что те предыдущие со своими причёсками и концептуальными рамками элегантно посадили страну в последний вагон Европы, в последний ряд, на стоячее место. Без хаоса. «Прогрессивные» призывали аплодировать Шлесерсу, потому что ему удалось попасть за стол правительственных переговоров. За это Кулбергсу, мол, придётся заплатить. У этого будет цена!

Какая бы корова мычала…

Кстати, если кто-то не заметил: предыдущая министр иностранных дел Байба Браже (JV) так сильно хотела сохранить свой пост, что приняла бы и присутствие Шлесерса, и Лембергса, и Шкеле — в любой форме. Настолько безвкусно она волновалась весь октябрь и половину ноября, настолько велика была её жажда к насиженному креслу.

Недалеко было и до писем поддержки от трудящихся… Среди министров только одна женщина? Ужас. Как это определили прогрессивные? Их идеология ведь требует, чтобы пол определялся по ощущениям. Может быть, пятеро из министров, которые выглядят как мужчины, на самом деле чувствуют себя женщинами, а четверо ещё думают — кем бы они хотели быть…

У Кулбергса есть свой почерк — максимально избегать публичных пережёвываний. Это вроде бы нехорошо, но в то же время — это не бакалаврская работа JV и не ошейник. Именно это завело нас в борщевик. Это политика прежних времён, где всё тянули, тянули, тянули… В конце — ни одного ответственного!

Политическая группировка НПО умело весь послевыборный период настраивала свои инструменты, держа в уме, что Кулбергс весной назвал их и их смысл экскрементами (знаю, там было другое слово). Вместе с определёнными медийными группами, которые иногда прикрывают свои стыды анонимными репортёрами без границ, разыгрывалась очень синтетическая драма, с притворством тех, кому якобы дорога демократия.

Экс-премьер Кариньш, которому следовало бы сидеть на скамье подсудимых, бегает по Европе и кричит, что Кулбергс — популист. Ставки высоки, потому что на этот раз хлеб будут резать линейно. Издержки, закупки, зелёный курс, чиновничество… Ой, там много заинтересованных, которым лучше бы не видеть ни новых времён, ни кульбитов. Если бы у «Объединённого списка» было меньше мандатов, Кулбергса выставили бы дураком. Теперь ищут другие приёмы, не проверенные в латвийских условиях. Схемщикам сложно, потому что и Кулбергс тоже схемит.

Что ещё в этих условиях стоит намотать на ус? То, что президент Ринкевичс поддерживает премьера во всём, что до сих пор было сделано, — включая присутствие нелюбимого Шлесерса в его пассивной форме. В Рижском замке ведь не раз мурлыкали котики, что правительство будет приведено в порядок к праздникам. Так и произошло! Знает ли Эдгар №1 уже и весенний прогноз, где у него самого интерес побольше?

Смешно, что в последние недели президент Банка Латвии Казакс ещё не сориентировался в новых условиях, публично рассказывая, что на самом деле с экономикой страны всё не так уж плохо… Это была пластинка JV и Pro. Когда до Казакса дошло, что и его дни тоже однажды могут пересчитать, он нашёл другую книгу нот. Это та книга, на обложке которой человек с бородой…

Что мы заметили в последние дни со сделкой TET и LMT? То, что эту сделку упакуют мужчины с ухоженной растительностью на лице. И возле airBaltic они тоже будут, потому что процедура банкротства Chapter 11 предусматривает удовлетворение интересов кредиторов. Почему-то все притворяются мёртвыми, когда напоминают о 200+ миллионах, которые национальная авиакомпания должна «каким-то русским».

Словом, есть вещи, которые Кулбергса заставят сделать. Уже заставляют! Другой вопрос, что большие перемены в государстве всё же будут в руках его команды. В руках, которые у них у всех растут из плеч. Значит — должно получиться.