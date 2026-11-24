Латвия начнёт 2027 год с временным государственным бюджетом. Причина в том, что до конца нынешнего года власти не успеют подготовить и утвердить полноценный бюджет на следующий год.

Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве финансов.

В ведомстве подчеркнули, что подобная ситуация предусмотрена законодательством и не означает остановки работы государства.

Что будет с пенсиями, пособиями и зарплатами?

Министерство финансов заверило, что переход на временный бюджет не повлияет на основные государственные выплаты.

Жители продолжат получать пенсии и пособия, а работники государственных учреждений — заработную плату в соответствии с действующими нормативными актами.

Государственные учреждения продолжат работу в обычном порядке. Также сохранится финансирование мероприятий и программ, реализация которых началась в предыдущем году.

Необходимые средства будут выделяться и самоуправлениям для выполнения их функций.

Таким образом, временный бюджет прежде всего обеспечит выполнение уже существующих обязательств государства.

Как будет работать временный бюджет?

Министерство финансов подготовит специальное распоряжение, которое определит допустимые государственные расходы и условия финансирования на период до вступления в силу бюджета 2027 года.

Такой механизм предусмотрен законом и позволяет государству продолжать выполнять свои функции даже при отсутствии утверждённого годового бюджета.

Приоритетом станет финансирование текущих обязательств и продолжение ранее начатых работ.

Что может задержаться?

В Министерстве финансов признают, что временный бюджет всё же может повлиять на реализацию некоторых планов.

Прежде всего возможные задержки коснутся новых инициатив, для которых требуется дополнительное финансирование и отдельное решение в рамках бюджета 2027 года.

Пока полноценный бюджет не будет утверждён, запуск таких проектов может откладываться.

В то же время законодательство позволяет финансировать новые проекты Европейского союза и других программ иностранной финансовой помощи.

Государство сможет обеспечивать необходимое софинансирование, чтобы не задерживать инвестиции в экономику страны.

Таким образом, для большинства жителей переход на временный бюджет не должен привести к изменениям в получении пенсий, пособий и других предусмотренных законом выплат. Основная неопределённость связана с новыми государственными инициативами, требующими дополнительных расходов.