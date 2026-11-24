Если вводить санкции в отношении зерна, поставляемого из страны-агрессора России, то эффективнее было бы сделать это на уровне Европейского союза (ЕС), поскольку национальные санкции Латвии будет проще обойти, заявил во вторник в интервью TV3 министр иностранных дел Гиртс Яунземс, делегированный «Объединённым списком».

13 ноября, ещё под руководством предыдущего министра иностранных дел Байбы Браже («Новое Единство»), МИД предложил запретить транзит российского и белорусского зерна с использованием механизма национальных санкций. В сотрудничестве с другими министерствами МИД подготовил проект правил Кабинета министров и представил его премьер-министру Андрису Кулбергсу. Документ предусматривает запрет транзита зерна российского и белорусского происхождения через территорию Латвии.

Отвечая на вопрос о своей позиции по этому поводу, Яунземс повторил звучащие в последнее время заявления представителей «Объединённого списка» о том, что Латвия продолжает поддерживать Украину, но одновременно необходимо думать о развитии собственной экономики.

По словам Яунземса, необходимо добиваться того, чтобы санкции были максимально болезненными для России, но менее болезненными для самой Латвии. Министр считает, что в рамках санкционных пакетов ЕС можно нанести российской экономике гораздо более серьёзный удар, чем ограничениями на зерно, хотя такие меры также предлагаются.

По мнению Яунземса, национальные санкции в отношении зерна будет легко обойти — например, его можно будет перевозить через Литву и Польшу.

Он также повторил ранее прозвучавшие заявления других политиков «Объединённого списка» о том, что отказ от перевозки российского и белорусского зерна потребует выделения от 50 до 100 млн евро дотаций портам и железной дороге.

Говоря об основных направлениях своей работы, новый министр вновь подчеркнул, что приоритетами станут безопасность и развитие латвийской экономики.

Яунземс признал, что пока мало известен на международной арене, но «над этим нужно работать».

Предложение занять министерский пост он получил менее чем за неделю до утверждения в должности и практически сразу согласился. Вступать в какую-либо из партий, входящих в «Объединённый список», Яунземс не планирует.