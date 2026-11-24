Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что уже в 2027 году в войне России против Украины может наступить переломный момент, который в конечном итоге приведёт к поражению Москвы. По его мнению, этому будут способствовать ухудшение экономической ситуации в России и усиление международного давления.

Об этом глава Латвийского государства заявил в интервью агентству Reuters во время визита в Нью-Йорк, передает bb.lv.

Перелом может наступить весной или летом

Ринкевич выразил сомнение в том, что Москва действительно заинтересована в прекращении войны. По его мнению, российские власти, вероятнее всего, используют переговоры о прекращении огня как прикрытие для продолжения боевых действий.

Президент Латвии признал, что Украина переживает чрезвычайно сложный период. Впереди суровая зима, российская армия усиливает удары по энергетической инфраструктуре, а атаки на гражданские объекты становятся всё интенсивнее.

Такое сочетание обстоятельств Ринкевич назвал «идеальным штормом».

В то же время он подчеркнул, что Украина уже неоднократно демонстрировала способность выдерживать тяжелейшие испытания, а европейские страны готовы продолжать военную и финансовую поддержку Киева.

«Если мы увидим, что Украина выживает и в военном, и в экономическом отношении, а я уверен, что Украина выживет, то переломный момент может наступить в следующем году — весной или летом», — заявил президент Латвии.

По его словам, давление на российскую экономику усиливается, а число государств, выступающих за прекращение войны, растёт.

Ринкевич считает, что сочетание экономических трудностей и международного политического давления может существенно изменить ситуацию уже в ближайшие месяцы.

Россия становится всё более дерзкой

Отдельное внимание президент уделил гибридным угрозам, исходящим от России в отношении европейских государств.

Речь идёт о нарушениях воздушного пространства, кибератаках, диверсиях, поджогах и нападениях на организации, поддерживающие Украину.

По словам Ринкевича, с 2022 года количество подобных инцидентов заметно увеличилось.

При этом Москва, как считает латвийский президент, пока старается не пересекать границу, за которой её действия могли бы привести к применению пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону союзников.

«До сих пор Россия старалась не переходить красную линию, которая привела бы к применению пятой статьи НАТО и вынудила бы государства-члены оказать друг другу помощь. Однако она становится всё более дерзкой», — отметил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что российское руководство действует осторожно, пытаясь избежать прямого военного столкновения с НАТО, но одновременно демонстрирует всё большую готовность рисковать.

Европа ищет способы ответить на провокации

Ринкевич упомянул недавние гибридные инциденты в Германии, Испании и странах Балтии. По его словам, такие действия создают для европейских правительств сложную задачу: необходимо найти соразмерный ответ, не допустив дальнейшей эскалации.

Вместе с тем сотрудничество европейских разведывательных и контрразведывательных служб становится теснее.

Страны активнее обмениваются информацией, координируют действия и в некоторых случаях успевают предотвращать готовящиеся нападения.

Президент также сообщил, что в понедельник Латвия вновь вызвала российского посла в связи с недавними атаками России, подчеркнув важность публичного дипломатического осуждения подобных действий.

По словам Ринкевича, европейские государства отвечают на провокации Москвы расширением сотрудничества, обменом разведывательной информацией и взаимной поддержкой.

Однако противостояние, предупредил он, остаётся непрерывным.

«Проблема в том, что перед вами всегда очень умелый противник, который тоже использует новые способы проверить вас и попытаться атаковать. И это постоянная борьба», — заключил президент Латвии.