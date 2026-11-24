В парламенте Латвии на данный момент 65 должностей, за исполнение каждой из которых предусмотрена доплата.

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А именно: 5 членов президиума (спикер Сейма, два вице-спикера, секретарь и замсекретаря президиума), председатель, заместитель и секретарь в каждой из 16 комиссий, а также в каждой из 6 парламентских фракций — председатель и его заместитель.

Как известно, президиум был избран уже в первый день работы нового созыва парламента, фракции уже определились и со своими руководителями. И вот теперь избрано руководство и в комиссиях.

Пока неясно, будут ли в этом Сейме создаваться подкомиссии, но и за работу в этих комиссиях на должности председателя и секретаря предусмотрена доплата.

Что же касается комиссий, то больше всего постов председателей комиссий, что логично, будет у Объединенного списка — 10! Нацобъединение будет «рулить» тремя комиссиями, по одной комиссии «досталось» оппозиционным фракциям – «Латвия на первом месте», «Прогрессивные» и «Новое Единство». Еще одна оппозиционная фракция «Суверенная власть-Младолатыши» осталась без должностей в комиссиях.

Отметим, что экс-премьер Эвика Силиня будет руководить комиссией по долгосрочному развитию и демографии. Правда, спикер Сейма Эдвардс Смилтенс вскоре после своего избрания на этот пост высказался за сокращение числа комиссий и в качестве первой на возможную ликвидацию назвал именно комиссию, которой теперь будет руководить Силиня.

Для работы в двух комиссиях парламента — по нацбезопасности и по обороне и внутренним делам, – депутатам нужно будет получать доступ к гостайне. Если кто-то из депутатов такого допуска не получит, то работать в данных комиссиях он не сможет.

Уже послезавтра пройдет первое очередное пленарное заседание, на котором планируется передать в комиссии те законопроекты, которые пришли из Кабинета Министров. Сеймовская оппозиция решила уже с самого начала показать, что… дремать не намерена.

Оппозиция не дремлет!

Так, в частности, "Новое Единство" потребовало от премьера график принятия правительством и внесения в Сейм проекта бюджета на 2027-ой и последующие годы.

В свою очередь, депутаты "Суверенной власти-Младолатыши" хотят узнать у премьера, что имеется в виду под пунктом 118 правительственной декларации, где говорится о намерении принять Декларацию о дерусификации с призывом ограничить использование русского языка в публичном пространстве. Как именно политики хотели бы ограничить русский язык в публичном пространстве?

Пока известно только то, что, по словам министра культуры Науриса Пунтулиса (Нацобъединение), необходимо будет отказаться от любой коммуникации на госязыке государственным учреждениям. Честно говоря, это странный пассаж, поскольку госучреждения уже все последние минимум 4 года на русском не коммуницируют. Или это такой намек на предстоящее закрытие государственного театра им. М. Чехова?

Напомним, что в начале июня прошлого года, за неделю перед муниципальными выборами, Нацобъединение внесло в прошлый Сейм данную Декларацию о преодолении последствий русификации. Ее даже передали в комиссию по образованию, где она благополучно и пролежала до сих пор.

Депутаты от еще одной нынче оппозиционной фракции "Прогрессивные" внесли поправки в два Закона – об иммиграции и о железной дороге. "Прогрессивные" хотят законодательно запретить транзит российского зерна через Латвию, а также отменить статью закона, которая позволяет привлекать инвестиции от граждан третьих стран в обмен на ВНЖ.

«Прогрессивные» хотят запретить как транспортировку зерна с указанием конечной станции в РФ и РБ, так и транспортировку российского и белорусского зерна через Латвию для вывоза в другие страны. Стоит только заметить, что до недавнего времени именно представители «прогрессивных» – Бришкенс и Швинка, – руководители министерством сообщений, но с подобными инициативами почему-то не выходили.

Что же касается поправок о ВНЖ, то «прогрессивные» не считают возможным «торговать золотыми визами» для привлечения богатых иностранцев.

Рискнем предположить, что оба этих законопроекта сеймовское большинство отклонит.

Судя по всему, в ближайшее время новый Сейм будет решать, какие из непринятых прошлым созывом законопроектов перенять для дальнейшего рассмотрения.