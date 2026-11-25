Андрис Кулбергс в прямом эфире Латвийского ТВ без ложной скромности заметил, что он чуть ли не первый премьер в истории Латвии, который на практике в точности реализовал принцип, прописанный в Конституции: "Кабинет Министров составляет лицо, которому это поручает президент".

Этот довод подтверждается тем, что Кулбергс привлек в правительство профессионалов "со стороны" - тех, кто не был в политике и никакие партии не представляет.

Вместе с тем премьер полон решимости... "избавляться" от тех, кто не справится с работой. Уже в ближайшее время каждый министр получит от Кулбергса задания и если в установленные сроки министры не смогут показать результаты выполнения этих заданий, то... "может быть рассмотрена возможность их замены".

От себя добавим, что первыми впасть в немилость могут именно беспартийные министры, поскольку их заменить будет весьма просто - едва ли коалиционные партнеры будут особо заступаться за "ничейных" министров.