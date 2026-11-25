Ситуация вокруг латвийской национальной авиакомпании airBaltic становится всё более напряжённой. В среду, 25 ноября, Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма поддержала предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро. Однако окончательное решение ещё предстоит принять парламенту, а без дополнительного финансирования авиаперевозчик может прекратить работу уже в середине декабря.

Как сообщает агентство LETA, речь идёт о государственной гарантии, необходимой для получения второй части финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11, которая проходит в США.

Девять депутатов поддержали помощь авиакомпании

Бюджетная комиссия Сейма одобрила поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают возможность предоставления государственной гарантии по обязательствам авиакомпании на сумму 175 миллионов евро.

За поправки проголосовали девять депутатов, против выступили две представительницы объединения «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей».

Законопроект предложено рассмотреть в срочном порядке. За придание ему статуса срочного высказались семь депутатов, двое проголосовали против, один воздержался.

Представители юридического отдела airBaltic объяснили, что время имеет решающее значение. До середины декабря необходимо не только подписать гарантийные документы, но и представить их американскому суду, чтобы тот успел рассмотреть вопрос и принять решение.

Окончательное голосование в Сейме ожидается в четверг, 26 ноября.

Министр признал: деньги могут закончиться уже в декабре

Министр сообщения Кришс Липшанс во время перерыва в заседании комиссии сообщил журналистам, что депутаты тщательно изучают финансовое положение авиакомпании.

При этом он признал, что без второй части финансирования airBaltic может оказаться вынуждена прекратить деятельность уже в середине декабря.

По словам министра, желающих предоставить компании деньги немного.

«Особенно большой очереди за финансированием нет», — отметил Липшанс.

Более того, даже существующее предложение не является безусловным: кредиторы могут в любой момент отказаться от его реализации.

Говорить о привлечении стратегического инвестора пока также преждевременно. Потенциальные инвесторы хотят сначала увидеть, удастся ли airBaltic избавиться от значительной части долгов, и только после этого готовы принимать решение о вложении средств.

Прогнозировать результаты голосования Сейма министр отказался. Он сообщил, что 25 ноября и утром 26 ноября проводит встречи с парламентскими фракциями, разъясняя им положение авиакомпании.

Почему для кредита в 125 миллионов требуется гарантия на 175 миллионов

Правительство Латвии ещё 24 ноября концептуально поддержало предоставление государственной гарантии для привлечения частного финансирования airBaltic.

Предполагается, что деньги авиакомпании выдадут частные кредиторы, а государство выступит гарантом выполнения обязательств.

Это означает, что непосредственно сейчас из государственного бюджета 175 миллионов евро перечислять не потребуется.

Однако в случае неспособности airBaltic рассчитаться с кредиторами соответствующие обязательства могут перейти к государству.

Вторая часть финансирования составляет 125 миллионов евро. При этом кредитор требует гарантию на 175 миллионов евро, поскольку она должна покрывать не только основную сумму займа, но и проценты, оцениваемые ещё в 50 миллионов евро.

Предоставление гарантии станет возможным только после соответствующего решения Сейма и получения необходимых согласований, включая одобрение Европейской комиссии.

Что произойдёт, если airBaltic не сможет вернуть деньги

Министр сообщения объяснил предполагаемый механизм действия гарантии.

В случае возникновения проблем кредитор сначала предъявит требования непосредственно авиакомпании. Если airBaltic не сможет выполнить свои обязательства, вступит в силу государственная гарантия.

Одновременно планируется добиться предоставления новому кредитору приоритетного статуса по отношению к остальным кредиторам.

Если государству придётся выполнить гарантийные обязательства, оно также должно получить статус приоритетного кредитора.

Таким образом, власти рассчитывают обеспечить определённую защиту интересов налогоплательщиков на случай неблагоприятного развития событий.

Однако риск возникновения дополнительных обязательств для государственного бюджета сохраняется.

До весны нужно найти инвестора и разобраться с долгами

Дополнительное финансирование должно позволить airBaltic продолжить работу в зимний период.

За это время авиакомпании необходимо добиться существенного сокращения долговых обязательств, договориться с кредиторами и пересмотреть состав своего воздушного флота.

Одновременно руководство должно продолжить поиск стратегического инвестора.

К весне 2027 года компания должна продемонстрировать прогресс в привлечении нового капитала и найти возможность рефинансировать существующие долги на более выгодных условиях.

Первоначально одним из условий получения второй части финансирования было получение ответа от стратегического инвестора до 12 января 2027 года.

Однако премьер-министр Андрис Кулбергс ранее признал, что добиться письменного соглашения к этой дате, скорее всего, не удастся. Поэтому срок предполагается перенести на весну.

Глава правительства сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами.

Государство может оказаться перед необходимостью платить

Если весной не удастся найти стратегического инвестора и кредитора, готового рефинансировать задолженность airBaltic на сумму 350 миллионов евро, государству может потребоваться выполнить обязательства по предоставленной гарантии.

Премьер-министр признал, что решение о гарантии уменьшит фискальное пространство государства — возможности бюджета финансировать другие потребности.

Часть средств уже зарезервирована в планах Министерства финансов.

Однако если стратегического инвестора удастся привлечь и реструктуризация завершится успешно, соответствующее бюджетное пространство можно будет освободить.

Американский суд разрешил привлечь до 350 миллионов евро

19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил структуру финансирования деятельности airBaltic на сумму до 350 миллионов евро.

Речь идёт о так называемом финансировании должника, сохраняющего контроль над своей деятельностью, — debtor-in-possession, или DIP.

Такой механизм применяется в рамках американской процедуры Chapter 11 и позволяет компании продолжать работу во время реструктуризации задолженности.

При этом вопрос о предоставлении новым кредиторам приоритета перед существующими обеспеченными кредиторами пока окончательно не решён.

Утверждённая структура предусматривает три части финансирования:

первая — 175 миллионов евро;

вторая — до 125 миллионов евро;

третья — до 50 миллионов евро.

Из первой части финансирования airBaltic уже использовала 78,925 миллиона евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи авиационных двигателей.

В общей сложности авиакомпания получила обязательства кредиторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования для поддержания ликвидности и продолжения работы во время реструктуризации.

Кто готов кредитовать airBaltic и сколько это будет стоить

Организацией привлечения финансирования занималась компания Strategic Value Partners (SVP).

Среди кредиторов названы Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка по финансированию составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что на данный момент соответствует примерно 12% годовых.

Однако одними процентами расходы не ограничиваются. Дополнительные комиссии в рамках финансирования могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

Ранее airBaltic рассматривала другой вариант — привлечение до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых.

От этого плана впоследствии отказались.

Что будет с билетами и запланированными рейсами

Процедура Chapter 11 предусматривает защиту airBaltic от требований кредиторов на период реструктуризации.

Это позволяет авиакомпании продолжать операционную деятельность, пока она договаривается об изменении условий погашения задолженности.

В самой airBaltic подчёркивают, что обслуживание пассажиров и выполнение рейсов продолжаются в обычном порядке.

Существующие билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут продолжать покупать билеты и путешествовать рейсами авиакомпании.

Вместе с тем заявления о продолжении полётов не отменяют финансовых рисков, о которых предупреждает министр сообщения.

Ожидается, что в завершение процедуры Chapter 11 будет подготовлен план реорганизации, который должен утвердить американский суд.

По предварительным расчётам, процесс реструктуризации может завершиться к середине 2027 года.

Выручка выросла, но авиакомпания остаётся убыточной

Финансовые результаты airBaltic за 2025 год показывают рост оборота и сокращение убытков.

Выручка концерна увеличилась на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достигла 779,344 миллиона евро.

Убытки составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 1% больше, чем в 2024 году.

Тем не менее улучшение отдельных финансовых показателей не позволило решить проблему долговой нагрузки и потребности в дополнительном капитале.

Кому сейчас принадлежит airBaltic

Летом 2025 года одним из акционеров латвийской авиакомпании стала немецкая Lufthansa.

В настоящее время структура собственности airBaltic выглядит следующим образом:

Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций;

Lufthansa владеет 10%;

компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена принадлежит 1,62%;

остальные акционеры владеют 0,01%.

Основной капитал авиакомпании составляет 41,819 миллиона евро.

Таким образом, государство остаётся главным собственником airBaltic и одновременно может стать гарантом нового крупного кредита.

Решающим ближайшим этапом станет голосование Сейма 26 ноября. Если парламент не одобрит необходимые поправки, получение второй части финансирования окажется под угрозой, а вместе с ним — и возможность продолжения работы авиакомпании в декабре.