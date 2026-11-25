В Риге могут ввести дополнительные ограничения на проведение протестных акций возле памятника Свободы и в других местах, имеющих особое значение для истории Латвии. С такой инициативой выступил вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение), который поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на советника вице-мэра Инесе Озолиню, Ратниекс поручил исполнительному директору Риги разработать предложения по поправкам к Закону о памятнике Свободы и Рижском Братском кладбище.

Цель инициативы — не допустить проведения в этих местах протестных акций, которые власти сочтут не соответствующими их историческому и символическому значению.

Какие ограничения хотят ввести

По мнению Ратниекса, важнейшие памятные места латвийского народа нуждаются в особой правовой защите. Законодательство должно исключать их использование для действий, несовместимых с уважением к истории страны.

«Памятник Свободы — символ независимости нашего государства, свободы народа и исторического самосознания. Рижское Братское кладбище также является священным местом памяти людей, отдавших жизнь за Латвийское государство. Такие места должны находиться под особой защитой», — заявил вице-мэр.

Он подчеркнул, что нельзя допускать использования подобных объектов для неподобающих протестных акций, игнорирующих их историческое и символическое значение.

При этом конкретный перечень действий, которые предлагается запретить, пока не представлен.

Решение обсудят 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, в 12:00 в Рижской думе запланирована встреча, посвящённая возможным изменениям законодательства.

В обсуждении примут участие Эдвард Ратниекс, председатель Юридической комиссии Сейма Иварс Аболиньш (Национальное объединение), представители Рижской муниципальной полиции и самоуправления.

Участники встречи рассмотрят возможные правовые решения и подготовленные муниципалитетом предложения.

По замыслу инициаторов, законодательство должно чётко определять, какие действия недопустимы в местах, находящихся под особой охраной.

Кроме того, Ратниекс поручил исполнительному директору города оценить порядок действий полиции во время протестной акции, состоявшейся возле памятника Свободы во вторник, 24 ноября.

Поводом стала акция в защиту Иевы Раубишко

Инициатива вице-мэра последовала после собрания, которое прошло вечером 24 ноября возле памятника Свободы.

Участники акции выступили в поддержку сотрудницы организации «Хочу помочь беженцам» (Gribu palīdzēt bēgļiem) Иевы Раубишко, в отношении которой рассматривается уголовное дело, связанное с незаконным пересечением государственной границы.

Во время собрания свою позицию высказал также телеведущий Айвис Цериньш, который ранее баллотировался в Сейм от «Объединённого списка», но не был избран.

Цериньш заявил, что назначенное Раубишко наказание является слишком мягким.

После его выступления сотрудники муниципальной полиции сопроводили телеведущего за пределы заявленного места проведения собрания.

Именно действия полиции во время этой акции теперь поручено дополнительно оценить городским властям.

За что судили сотрудницу организации помощи беженцам

Акция состоялась за день до начала рассмотрения апелляции по уголовному делу Иевы Раубишко в Латгальском окружном суде в Резекне.

В 2025 году суд первой инстанции приговорил её к 200 часам общественных работ.

Впоследствии приговор обжаловали сама Раубишко, её защитники и прокуратура.

Первоначально женщину обвиняли в организации незаконного пересечения государственной границы. Однако суд признал её виновной по более мягкой статье — в содействии незаконному пересечению границы.

Судья Латгальского районного суда Иварс Дзиндзукс после оглашения сокращённого приговора пояснил, что мотивом действий Раубишко было оказание гуманитарной помощи, однако для этого использовались противоправные методы.

При определении наказания суд учёл степень её участия в преступлении, обстоятельства дела, характер совершённого нарушения и личность обвиняемой.

Судья отдельно подчеркнул, что этот случай отличается от многих аналогичных правонарушений: Раубишко действовала не из корыстных побуждений, а руководствовалась желанием помочь людям.

При этом прокурор во время судебных прений требовала назначить ей наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Что будет дальше

Пока речь идёт только о подготовке предложений по изменению закона. Никаких новых ограничений на проведение собраний возле памятника Свободы ещё не принято.

Предстоящие обсуждения должны определить, какие именно действия власти предлагают запретить и каким образом новые нормы будут применяться на практике.

Таким образом, акция в поддержку Иевы Раубишко стала поводом для более широкой дискуссии о допустимых формах общественного протеста возле исторических памятников Латвии.