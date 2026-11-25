В Латвии предлагают ограничить популяцию бурых медведей и разрешить принимать меры против опасных животных ещё до того, как они причинят серьёзный вред человеку.

Медведей в Латвии становится больше: в Сейме разгорелся спор о том, можно ли их отстреливать Инициатива вызвала острые разногласия среди депутатов Сейма: одни требуют поставить безопасность людей выше защиты хищников, другие считают, что проблему необходимо решать без массового отстрела.

Как сообщает агентство LETA, 25 ноября вопрос обсуждался на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Медведи всё чаще появляются возле домов

Поводом для обсуждения стала гражданская инициатива, авторы которой призывают пересмотреть действующие правила защиты бурых медведей.

По мнению инициаторов, численность этих животных в Латвии достигла уровня, при котором встречи с ними перестали быть редкостью. Медведей замечают не только в лесах, но и возле отдалённых хуторов, хозяйств и населённых пунктов.

Авторы предложения считают необходимым разрешить превентивные меры защиты, не дожидаясь ситуации, когда человеку уже причинён серьёзный вред.

Сейчас бурый медведь находится под строгой охраной, а его уничтожение допускается лишь при наличии непосредственной угрозы здоровью или жизни человека.

Депутат правящей коалиции Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) заявил, что жизнь и безопасность человека должны иметь приоритет перед интересами медведей.

Из 190 медведей опасными признаны только три

Однако далеко не все депутаты согласились с необходимостью ограничивать популяцию путём отстрела.

Представители другой позиции предложили сосредоточиться на профилактике конфликтов между людьми и животными.

В частности, речь шла о защите хозяйств, пасек и мест хранения пищевых отходов, которые привлекают медведей к человеческому жилью.

Депутат Атис Швинка («Прогрессивные») обратил внимание, что, согласно представленным на заседании данным, опасными сейчас признаны только три медведя.

При этом общая численность бурых медведей в Латвии оценивается примерно в 190 особей.

По мнению Швинки, из-за трёх проблемных животных не следует принимать решения, затрагивающие всю популяцию.

Он также отметил, что вопрос охраны медведей регулируется законодательством Евросоюза, поэтому соответствующие изменения необходимо рассматривать на европейском уровне.

Вместе с тем депутат признал, что рост популяции создаёт определённые проблемы, которые требуют решения.

Одной из них он назвал защиту охотников, привлекаемых к устранению опасных животных.

Разрешения на отстрел есть, но охотники боятся последствий

Директор департамента охраны природы Управления охраны природы (DAP) Гита Строде сообщила депутатам, что действующее законодательство уже позволяет уничтожать медведей, признанных опасными.

В 2026 году ведомство выдало пять разрешений на ликвидацию таких животных.

Причём три разрешения касались одного и того же медведя, который перемещался по территории трёх краёв Видземе.

Однако наличие разрешений не означает, что животных удаётся устранить.

По словам Строде, главная проблема заключается в том, что трудно найти охотников, готовых выполнить эту задачу.

Они опасаются последствий, которые могут возникнуть после отстрела медведя.

В частности, противники таких действий могут требовать аннулирования разрешений на оружие, подвергать охотников публичному осуждению в социальных сетях и оказывать на них другое давление.

Строде допустила, что государству следует подумать о дополнительных мерах защиты охотников, которые выполняют официальные решения об устранении опасных животных.

За ущерб от медведей выплатили 13 тысяч евро

Представитель DAP также рассказала о материальном ущербе, который медведи нанесли латвийским хозяйствам.

В этом году государство выплатило около 13 000 евро компенсаций.

В одном случае возмещение было связано с нападением медведя на крупный рогатый скот.

Ещё девять заявлений поступили от владельцев пасек, пострадавших от медведей.

В пяти случаях компенсации были выплачены, а в остальных заявителям отказали.

Причинами отказов стали отсутствие зарегистрированных пчелиных семей либо недостаточный размер ущерба, не достигший установленного порога для компенсации.

При этом Гита Строде подчеркнула, что далеко не каждый медведь и не каждое его появление возле людей представляют опасность.

Сейм продолжит обсуждение

По итогам заседания комиссия по мандатам, этике и заявлениям поддержала передачу гражданской инициативы об ограничении популяции медведей в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Ожидается, что вопрос о передаче инициативы на дальнейшее рассмотрение парламент сможет решить примерно через неделю.

Таким образом, решение о смягчении охраны медведей или расширении возможностей их отстрела пока не принято.

Когда медведь действительно опасен

В Управлении охраны природы напоминают, что бурые медведи обычно не проявляют агрессии и стараются избегать встреч с человеком.

Однако существуют ситуации, в которых животное может стать опасным.

В частности, риск повышается, если медведя неожиданно потревожили, особенно во время зимней спячки, если он ранен или лишён возможности отступить.

Особую осторожность необходимо соблюдать при встрече с медведицей, сопровождающей медвежат.

По словам Строде, нередко наибольшую опасность представляет не само животное, а неправильное поведение людей.

При встрече с медведем специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, не приближаться к нему и не создавать дополнительных стрессовых ситуаций.

Не следует преследовать животное на автомобиле, громко сигналить, натравливать собак, бежать за медведем или перекрывать ему путь к отступлению.

О появлении медведя, особенно вблизи населённых пунктов, следует сообщать ответственным службам.

Самый крупный хищник Латвии

Бурый медведь является самым крупным хищным животным, обитающим на территории Латвии.

Вес взрослых самок может достигать 150 килограммов, а самцов — 300 килограммов.

Продолжительность жизни медведя может превышать 30 лет. Естественных врагов у взрослых животных практически нет.

Обычно медведи предпочитают большие лесные массивы, особенно старые хвойные и смешанные леса, расположенные рядом с болотами, водоёмами, зарастающими вырубками и гарями.

Для зимней спячки они выбирают естественные укрытия, преимущественно в сухих местах неподалёку от воды.

По оценкам, во всём мире насчитывается около 200 000 бурых медведей. Наиболее крупные популяции обитают в России, США, Канаде и Румынии.

Во многих европейских странах эти животные ранее исчезли, однако в последние десятилетия постепенно возвращаются на прежние территории.

В Латвии восстановление популяции теперь поставило перед властями вопрос о том, как совместить охрану редкого хищника с безопасностью жителей и защитой сельских хозяйств.