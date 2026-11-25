Латвия встретит 2027 год без утвержденного государственного бюджета. Премьер-министр Андрис Кулбергс рассчитывает, что новый финансовый план удастся принять не раньше конца января или февраля. При этом глава правительства уже признал, что выполнить все обещания не получится, а от ранее заявленной цели добиться бездефицитного бюджета в течение четырех лет фактически пришлось отказаться.

Государственный бюджет Латвии на 2027 год может быть принят лишь в конце января или феврале. До этого страна будет работать в условиях временного финансирования. Об этом премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») заявил в среду, 25 ноября, в интервью телеканалу TV3.

По словам главы правительства, ускоренное принятие бюджета изначально не входило в планы нового Кабинета министров. Кулбергс считает нормальной ситуацию, когда после парламентских выборов страна начинает новый год без окончательно утвержденного финансового плана.

Почему правительство не торопится с бюджетом?

Премьер объяснил, что новым министрам необходимо сначала разобраться в финансовом положении своих ведомств, оценить расходы и найти возможности экономии. Эта работа должна проводиться совместно с министерствами и другими заинтересованными сторонами.

По словам Кулбергса, правительство никогда не обещало подготовить так называемый быстрый бюджет. Фактически это означает, что распределение государственных средств на 2027 год еще предстоит согласовать с учетом новых приоритетов и планируемого сокращения расходов.

При этом разработка бюджета осложняется тем, что часть ранее принятых финансовых обязательств, по оценке премьера, не обеспечена достаточными доходами.

Что будет с пенсиями и зарплатами с 1 января?

Отсутствие утвержденного бюджета не означает, что государство прекратит выплачивать пенсии, пособия или зарплаты работникам бюджетной сферы. На переходный период предусмотрен специальный порядок финансирования государственных расходов.

Как ранее разъяснило Министерство финансов, до вступления в силу нового бюджета будут действовать временные ограничения и правила использования государственных средств. Законодательно установленные выплаты должны продолжаться, а государственные учреждения смогут обеспечивать выполнение основных функций.

Однако возможности начинать новые программы, существенно увеличивать отдельные расходы или принимать дополнительные финансовые обязательства в этот период будут ограничены. Для жителей главный вопрос заключается в том, какие изменения правительство заложит уже в окончательный бюджет на 2027 год.

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От бездефицитного бюджета придется отказаться

Еще одно важное заявление Кулбергса касается его прежнего обещания сбалансировать государственные финансы. Премьер признал, что добиться бездефицитного бюджета в течение четырех лет не удастся. Ранее он называл такую цель одной из задач финансовой политики, однако теперь считает ее недостижимой в обозначенные сроки.

Изменение позиции глава правительства объясняет состоянием государственных финансов, которое, по его словам, оказалось хуже, чем представлялось ранее. При этом конкретных новых сроков достижения бездефицитного бюджета Кулбергс не назвал.

Таким образом, правительство продолжит работать в условиях, когда государственные расходы превышают доходы, а разницу необходимо покрывать за счет привлечения финансирования.

Какие обещания могут остаться невыполненными?

Кулбергс также предупредил, что правительству придется пересмотреть часть политических обязательств. По его словам, некоторые обещания необходимо выполнить уже в следующем году, тогда как от других придется отказаться или перенести их реализацию на более поздний срок. Какие именно меры будут сокращены или отложены, премьер пока не уточнил.

Это означает, что окончательная судьба ряда инициатив станет известна лишь в ходе подготовки бюджета и переговоров внутри правящей коалиции.

Особенно важными будут решения, связанные с расходами на государственное управление, социальную сферу и другие направления, для которых ранее было обещано дополнительное финансирование.

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Что изменилось по сравнению с прежними планами?

Еще во время формирования правительства Кулбергс допускал, что государственный бюджет удастся принять в январе. Теперь премьер прямо говорит о конце января или феврале, не обещая более раннего срока. Одновременно стало очевидно, что правительству предстоит не только распределить средства на следующий год, но и пересмотреть ранее данные обещания.

Для жителей это означает, что начало 2027 года пройдет по временным правилам финансирования, а окончательные решения о новых расходах и возможной экономии появятся позднее.

Главная неопределенность сейчас связана не столько с датой принятия бюджета, сколько с его содержанием: правительству еще предстоит назвать конкретные обязательства, от которых оно намерено отказаться, и объяснить, за счет каких мер планирует улучшать состояние государственных финансов.