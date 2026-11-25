Премьер-министр Андрис Кулбергс намерен назначить трех заместителей, которые будут отвечать за цифровые технологии, искусственный интеллект, сокращение государственных функций и реализацию крупных проектов. При этом глава правительства обещает не создавать для них отдельных бюро и использовать существующие ресурсы Государственной канцелярии. Окончательного согласия партнеров по коалиции пока нет. Одновременно Кулбергс готовится лично руководить ликвидацией Министерства климата и энергетики, хотя пока не может назвать ожидаемую экономию.

В правительстве Латвии могут появиться три заместителя премьер-министра, каждый из которых будет отвечать за отдельное направление государственных реформ. Об этом Андрис Кулбергс («Объединенный список») сообщил в среду, 25 ноября, в интервью телеканалу TV3.

По словам премьера, существуют три сферы, которым необходимо уделить особое внимание и для которых следует назначить конкретных ответственных руководителей. Речь идет о цифровой безопасности государства, пересмотре функций государственного управления и реализации крупных проектов.

Чем займутся новые заместители премьера?

Кулбергс выделил три направления будущей работы:

Информационно-коммуникационные технологии и кибербезопасность. В эту сферу входят вопросы развития государственных ИТ-систем и защиты цифровой инфраструктуры.

Пересмотр государственных функций и искусственный интеллект. Задача заключается в оценке работы государственного аппарата, устранении дублирующихся функций и поиске возможностей использования ИИ.

Управление крупными проектами. Отдельный руководитель должен будет координировать реализацию масштабных государственных инициатив.

По замыслу премьера, такая структура позволит сосредоточить ответственность за наиболее важные направления работы правительства у конкретных людей.

Однако назначение заместителей еще не согласовано окончательно. Кулбергсу предстоит обсудить предложение со вторым партнером по правящей коалиции — Национальным объединением.

Будут ли созданы новые бюро и увеличены расходы?

Премьер-министр обещает, что для трех заместителей не станут создавать собственные административные аппараты. По его словам, речь идет исключительно о назначении трех конкретных людей, организационное обеспечение работы которых возьмет на себя Государственная канцелярия. Таким образом, Кулбергс рассчитывает усилить управление отдельными направлениями без создания новых бюрократических структур.

Однако отсутствие собственных бюро само по себе еще не означает, что назначение заместителей не потребует дополнительных расходов. В частности, премьер пока не уточнил будущий статус этих должностей, условия оплаты труда и конкретный механизм распределения полномочий между ними и действующими министрами.

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Кто может занять новые должности?

Идея назначения заместителей премьер-министра обсуждалась еще во время формирования нового Кабинета министров. Первоначально речь шла о двух возможных кандидатах — парламентском секретаре премьер-министра Кристсе Авотсе и председателе правления телекоммуникационной компании Tet Улдисе Татарчуке.

Ранее сообщалось, что Авотс может отвечать за информационные технологии и цифровизацию государственного управления. Татарчук рассматривался как возможный руководитель направления кибербезопасности, однако позднее появилась информация о его потенциальном назначении ответственным за крупные государственные проекты.

Теперь Кулбергс говорит уже о трех отдельных направлениях, но пока не назвал всех потенциальных заместителей и не уточнил окончательное распределение обязанностей.

Поэтому прежние предположения о назначении Авотса и Татарчука пока не следует воспринимать как состоявшиеся кадровые решения.

Ликвидацией Министерства климата и энергетики займется сам премьер

Параллельно правительство готовит изменения в структуре министерств. Кулбергс заявил, что лично будет руководить ликвидацией Министерства климата и энергетики.

Ранее сообщалось, что функции ведомства предполагается перераспределить между Министерством экономики и Министерством умного управления и регионального развития. По замыслу правительства, реорганизация должна способствовать сокращению государственного аппарата и повышению эффективности управления.

Однако конкретную сумму экономии от закрытия министерства премьер пока назвать не смог. На вопрос о финансовом результате реформы Кулбергс ответил, что в среду по этому поводу состоится отдельное заседание.

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Станет ли государственное управление эффективнее?

Создание новых руководящих должностей происходит на фоне обещаний правительства сократить бюрократию и государственные расходы. В этом контексте ключевым вопросом остается не столько количество заместителей премьера, сколько их реальные полномочия и результаты работы.

Назначение ответственных за цифровизацию, искусственный интеллект и крупные проекты может улучшить координацию между ведомствами. Однако эффективность такой модели будет зависеть от того, смогут ли новые руководители принимать решения и устранять проблемы, которые сейчас возникают при взаимодействии министерств.

При этом ликвидация Министерства климата и энергетики также не гарантирует автоматической экономии: часть функций, сотрудников и расходов потребуется передать другим учреждениям.

Таким образом, правительству еще предстоит объяснить, каким будет финансовый результат планируемых изменений и как создание трех новых руководящих должностей согласуется с обещанием сократить административные расходы.