Итак, в Сейме началась закрытая часть заседания комиссии по бюджету и финансам. На повестке дня - рассмотрение вопроса о предоставлении государством гарантий на сумму в 175 миллионов для спасения airBaltic. Можно прогнозировать, что большинство членов комиссии поддержит это предложение правительства. На заседании присутствует и министр сообщений Кришс Липшанс.

Отметим, что предоставление гарантии вовсе не означает автоматических выплат из госбюджета - есть высокая вероятность, что на сей раз авиакомпания в процессе реструктуризации сможет вернуть деньги кредитору. Но поскольку это очень рисковые вложения, кредитор потребовал госгарантию.

Окончательное решение о выдаче госгарантий должен будет принять Сейм на завтрашнем пленарном заседании.