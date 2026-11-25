«Критику принимаю, не всё получилось так, как хотелось», — признался Андрис Кулбергс в эфире Латвийского телевидения ближе к полуночи, то есть после торжественного заседания нового правительства.

И действительно: более месяца после выборов Кулбергс не предпринимал никаких особых усилий по формированию правительства. Когда же до «дня X», то бишь до 17 ноября, оставалось всего два с половиной дня, премьер сотоварищи начал лихорадочно «лепить» правительство и готовить правительственную декларацию.

Поскольку всё делалось в спешке и времени на проработку каждого пункта декларации практически не оставалось, документ на поверку представляет собой винегрет из предвыборных программ Объединённого списка и Нацобъединения, а также недавней презентации, которую Кулбергс устроил для журналистов, рассказывая о бедственном положении в финансовой системе.

Декларация — принять и забыть?

«А так можно было?» — язвительно спросите вы, уважаемые читатели. Вполне: правительственная декларация — это набор пожеланий и намерений правительства, а не какой-то закон, высеченный в камне и подлежащий обязательному исполнению.

Новейшая история Латвии свидетельствует: если декларация правительства выполняется хотя бы на 30–40 процентов, то это уже сенсация. Причин неисполнения декларации может быть множество: начиная с того, что отдельные положения просто нереализуемы на практике и предназначались для «заманивания» избирателей, и заканчивая неспособностью партнёров найти компромисс по тем или иным предложениям. Иногда просто сама ситуация не позволяет принять определённое решение.

Но вернёмся непосредственно к декларации и планам правительства. Кулбергс уже вскоре после выборов обозначил свою цель — максимально сократить расходы и увеличить доходы.

Как нам увеличить доходы

Доходы можно увеличивать несколькими способами.

Вариант первый — стимулировать экономический рост. С этой целью Кулбергс и Ко хотят поддержать местных инвесторов и привлечь зарубежных. Одно из предложений — снизить налог на прирост капитала. Также может быть предложена фиксированная налоговая ставка для иностранного бизнеса.

Вариант второй — увеличить налоги. Напрямую Кулбергс решил налоги не повышать, но сейчас по инициативе премьера рассматривается возможность заморозить необлагаемый минимум, который неуклонно повышался начиная с 2022 года.

В следующем году необлагаемый минимум должен составить 570 евро. Если будет решено заморозить его на уровне нынешнего года, он останется равным 550 евро.

Рискнёт ли Кулбергс, учитывая его заверения в поддержке семей с детьми, сокращать налоговые льготы для работающих граждан, имеющих иждивенцев, — узнаем совсем скоро. Проект бюджета и бюджетный пакет должны поступить в Сейм в первой половине декабря...

Облигации и инвестиции

Особые надежды Кулбергс возлагает на Фонд развития, который реально может заработать уже в следующем году. В этот фонд объединят все госпредприятия, включая и те, приватизация которых запрещена законом.

Вероятно, фонд будет выпускать облигации, которые смогут приобрести как латвийцы, так и иностранцы. Полученные средства, а также часть прибыли самих госпредприятий будут инвестироваться в те или иные перспективные проекты. Деньги должны делать деньги, как бы банально это ни звучало! Литва уже давно идёт по этому пути.

И мечта националистов

Наряду с экономическими инициативами, которые, пусть и поверхностно, но изложены в декларации, документ «наводнён» и идеологическими инициативами. Некоторые из них уже вызвали нешуточный ажиотаж в обществе. Речь, разумеется, идёт о планах националистов, которые перекочевали из предвыборной программы в правительственную декларацию.

«Государство будет поддерживать национальные, региональные и диаспоровые СМИ, которые создают контент только на латышском языке, чтобы обеспечить создание качественного, аналитического и разнообразного медиаконтента. Поддержим политический нейтралитет общественных СМИ, укрепление многообразия мнений и роли государственного языка, непрерывность их работы в кризисных ситуациях, а также соответствие требованиям национальной безопасности.

Понимая государственный язык как основную ценность Конституции, будем укреплять потенциал и независимость Центра государственного языка, создавая его как независимое учреждение.

Закрепим рекомендации академиков, историков, социолингвистов, приняв декларацию о дерусификации, создав правовую основу для ограничения русского языка в публичном пространстве и укрепления латышского языка как единственного государственного», — записано во второй половине декларации.

Что касается отказа государства от поддержки СМИ на языках национальных меньшинств, то здесь нет ничего нового. Всё это происходит уже на протяжении последних шести-семи лет.

Где запретят говорить по-русски?

Но, по крайней мере, русскоязычных жителей больше всего взбудоражил последний абзац, в котором говорится о намерении принять декларацию об ограничении использования русского языка в публичном пространстве.

Напомним, что два года назад, за неделю до муниципальных выборов, Нацобъединение уже представило подобную декларацию, а правое большинство проголосовало за передачу её проекта в комиссию Сейма по образованию, где документ благополучно и похоронили.

Как именно собираются ограничить использование русского языка — пока неясно: в декларации соответствующий механизм не прописан.

На вопрос журналистов министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) начал объяснять, что цель — прекратить любую коммуникацию государственных учреждений на русском языке. Что выглядело странно – а какое государственное учреждение в Латвии ещё общается на русском? Или это такая подготовка к закрытию театра имени М. Чехова?

В любом случае пока сам проект декларации в парламент не поступал, а премьер намекнул, что это точно не приоритет нынешнего правительства. Хотя, надо полагать, данная тема могла бы отвлечь внимание жителей от непопулярных реформ.