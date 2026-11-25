Латвия не требовала и не требует закрытия отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Лига Ермацане.

Латвийский МИД отвергает как ложное заявление Министерства иностранных дел России о том, что Латвия потребовала закрыть этот отдел.

В МИД пояснили, что Латвия потребовала от России уравнять численность местных работников, нанятых по договору посольствами обеих стран, в соответствии с общепринятым в дипломатии принципом взаимности. С 1 января 2026 года в посольстве Латвии в России нет ни одного такого работника.

Как пояснили в МИД, из-за ограничений, в одностороннем порядке введенных Россией в конце 2025 года, посольство Латвии в России лишилось возможности напрямую нанимать местных работников на безопасных условиях, исключающих контроль со стороны России, и тем самым обеспечивать эффективное выполнение своих функций. Латвия неоднократно предлагала России договориться об условиях прямого найма таких работников, однако приемлемого для латвийской стороны решения найти не удалось.

В МИД подчеркнули, что отсутствие местных работников, нанятых по договору, не мешает посольству России в Латвии перераспределить обязанности сотрудников, как это было вынуждено сделать посольство Латвии в Москве.

МИД напомнил, что по-прежнему действует подписанное 30 апреля 1994 года соглашение между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

По соглашению, вопросы назначения, перерасчета и выплаты пенсий и пособий военным пенсионерам находятся в ведении отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России. Латвия, в свою очередь, обязалась содействовать нормальному функционированию отдела, предоставляя необходимые помещения и оказывая соответствующие услуги.

Латвия неоднократно заверяла российскую сторону в том, что в полном объеме выполняет условия соглашения, а также призывала Россию и впредь выполнять свои обязательства по выплате пенсий и пособий военным пенсионерам, подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, МИД России заявил, что российская сторона не сможет продолжать выплату пенсий проживающим в Латвии военным пенсионерам, если по требованию латвийских властей будет закрыт отдел социального обеспечения при консульском отделе посольства России.

В связи с этим в понедельник в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Рамона Красовска.

"Официальную Ригу призвали оценить гуманитарные последствия требуемого ею шага, учитывая, что для многих получателей пенсия является единственным источником дохода", - говорится в заявлении МИД России.

В субботу МИД России сообщил, что Латвия якобы потребовала уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения.

Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам и членам их семей в соответствии с межправительственным соглашением 1994 года.

По данным МИД России, речь идет о немногим менее 6000 человек, среди которых есть как граждане России, так и граждане Латвии.