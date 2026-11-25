«Прогрессивные» поддержат предоставление государственной гарантии в размере до 175 миллионов евро авиакомпании «airBaltic», чтобы обеспечить продолжение реструктуризации предприятия. Однако у руководителя фракции партии в Сейме Андриса Шуваева есть серьёзные претензии к правительству.

При этом он указал, что всё же «Прогрессивные» ожидают чёткого продвижения в привлечении стратегического инвестора для «airBaltic».

«Уже в январе, когда парламент возобновит работу, мы потребуем от премьер-министра Андриса Кулбергса (AS) и министра сообщения Криша Липшанса отчитаться о привлечении инвестора и возможных рисках в этом процессе», — сказал Шуваев.

В среду после заседания Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) политик указал, что в сентябре, когда правительство принимало решение о начале процесса реструктуризации «airBaltic», обществу объясняли, что это не потребует дополнительных вложений или гарантий со стороны государства. Однако, по словам Шуваева, правительство уже тогда знало о возможной необходимости предоставить государственную поддержку.

«Следовательно, первый вывод таков: в сентябре представители правительства не были до конца честны с обществом», — считает Шуваев.

Он указал, что в случае, если государству придётся исполнить нынешнюю гарантию, следующей весной может возникнуть необходимость предоставить ещё одну гарантию на 50 миллионов евро. По его словам, премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) на заседании комиссии также не исключил такой возможности.

Шуваева не убедили аргументы премьера о возможности до марта следующего года привлечь для авиакомпании стратегического инвестора.

Политик утверждал, что в случае, если до июня не удастся привлечь выходное финансирование, государству, возможно, придётся выбирать между вложением ещё почти 500 миллионов евро в спасение предприятия или потерей более 200 миллионов евро по выданным гарантиям.

Шуваев подчеркнул, что правительству следовало бы как можно более открыто информировать общество о возможном финансовом участии государства, учитывая также его влияние на бюджет следующего года. Одновременно политик выразил готовность поддержать предоставление гарантии на 175 миллионов евро, считая это правильным решением в нынешней ситуации.