Почти 6000 военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, могут столкнуться с прекращением российских пенсионных выплат. Москва утверждает, что не сможет продолжать перечисление денег, если по требованию латвийских властей будут уволены сотрудники отдела социального обеспечения при российском посольстве в Риге. Среди получателей пенсий есть граждане как России, так и Латвии. Пока речь идет о предупреждении российской стороны, а не об уже принятом решении прекратить выплаты.

Министерство иностранных дел России предупредило о возможной приостановке выплаты военных пенсий проживающим в Латвии бывшим военнослужащим и членам их семей. Причиной стал дипломатический спор вокруг отдела социального обеспечения при консульском отделе российского посольства в Риге, пишет ЛЕТА со ссылкой на МЕДУЗУ.

По утверждению Москвы, латвийские власти потребовали прекратить трудовые отношения с сотрудниками этого подразделения, нанятыми непосредственно в Латвии. Российский МИД заявляет, что без этих работников действующий механизм пенсионных выплат не сможет продолжать функционировать.

Почти 6000 человек могут столкнуться с проблемами

По данным российского внешнеполитического ведомства, соглашение о социальном обеспечении военных пенсионеров касается чуть менее 6000 человек, проживающих в Латвии. Среди них есть не только граждане России, но и граждане Латвии. Для части получателей российская военная пенсия является основным или единственным источником дохода.

В Москве утверждают, что увольнение сотрудников отдела социального обеспечения может привести к серьезным трудностям для пожилых людей, зависящих от этих выплат.

При этом важно различать прекращение выплат и изменение порядка их организации. Российская сторона предупреждает о невозможности продолжать выплаты через действующий механизм, но пока не объявляла об отмене самих пенсионных прав получателей.

Латвийского дипломата вызвали в российский МИД

В связи с возникшим спором 23 ноября в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Латвии Рамону Красовску. Ей изложили российскую позицию и вручили дипломатическую ноту.

Москва предложила возобновить переговоры по вопросам трудоустройства местных сотрудников дипломатических представительств, а также обсудить возможное изменение соглашения о социальной защите военных пенсионеров.

Российская сторона настаивает, что необходимо уточнить статус работников отдела социального обеспечения, чтобы сохранить возможность выполнения пенсионных обязательств.

Кроме того, МИД России призвал латвийские власти оценить возможные гуманитарные последствия увольнения сотрудников.

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На основании какого соглашения выплачиваются пенсии?

Российские военные пенсии определенной категории бывших военнослужащих и членов их семей, проживающих в Латвии, выплачиваются в рамках межправительственного соглашения от 30 апреля 1994 года. Документ регулирует вопросы социальной защиты российских военных пенсионеров и их семей после вывода российских войск из Латвии.

В предусмотренный соглашением механизм входит и отдел социального обеспечения при российском посольстве. Именно поэтому спор о статусе его сотрудников приобрел значение для тысяч получателей пенсий.

Однако само соглашение остается отдельным вопросом от организации работы конкретного консульского подразделения. Российский МИД пока не сообщал о прекращении действия договора.

Что известно о позиции Латвии?

Российское Министерство иностранных дел впервые публично сообщило о требовании уволить сотрудников отдела 21 ноября. В распространенных сообщениях латвийская сторона не представила публичного объяснения причин такого требования.

Поэтому пока неясно, какие именно правовые или дипломатические обстоятельства лежат в основе решения Риги и рассматриваются ли альтернативные способы организации выплат. Не сообщается также, с какой даты перечисление пенсий может оказаться под угрозой.

Что делать получателям российских пенсий?

На данный момент российская сторона заявила о возможных проблемах с выплатами, но подтвержденной информации об их фактическом прекращении нет.

Получателям пенсий важно учитывать, что спор касается именно российских военных пенсионных выплат по соглашению 1994 года. Это не означает автоматического прекращения всех российских пенсий, выплачиваемых жителям Латвии по другим международным механизмам.

Пока стороны не сообщили о конкретном порядке дальнейших действий, говорить о необходимости переоформления документов или изменении способа получения пенсии преждевременно.

Главный нерешенный вопрос заключается в том, смогут ли Латвия и Россия договориться о сохранении действующего механизма или альтернативном порядке выплат, если сотрудники отдела социального обеспечения будут уволены.