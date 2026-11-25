Министр иностранных дел Гиртс Яунземс в интервью nra.lv рассказал о том, что может ожидать Латвию в случае запрета транзита российского и белорусского зерна:

"Если Россия, отвечает на это блокировкой своих границ, то прекращается поток всех грузов из Центральной Азии и в Центральную Азию. И тогда, при самом неблагоприятном сценарии, убытки могут достичь 2 миллиардов евро! Это и убытки у железной дороги - могут стать дороже и местные железнодорожные перевозки, это и потери для портов, потери рабочих мест...".