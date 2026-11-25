Глава МВД Янис Домбрава (слева).
Глава МВД в соцсетях назвал 6 главных задач, которые поставил сам перед собой.
Министр внутренних дел ЛР Янис Домбрава (Нацобъединение) сегодня вечером в социальных сетях обозначил свои приоритеты на данном посту:
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уменьшение влияния России;
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ограничение иммиграции;
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развитие системы укрытий6 и укрепление гражданской обороны;
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укрепление потенциала служб внутренних дел, преобразование и повышение престижа служб;
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усиленная борьба с организованной преступностью;
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совершенствование работы министерства и учреждений, более эффективное использование средств.
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