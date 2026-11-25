Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс пообещал в ближайшее время объявить о новых возможностях перевозки украинского зерна через латвийскую инфраструктуру. Однако с запретом транзита российского зерна правительство по-прежнему не торопится. Более того, решение Эстонии закрыть автомобильную границу с Россией глава латвийского правительства назвал ошибочным, предупредив о возможных последствиях для грузоперевозок и экономики.

Латвия ведет переговоры с Украиной об использовании своей транспортной инфраструктуры для экспорта украинского зерна. В ближайшее время могут появиться важные новости о результатах этой работы. Об этом премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») заявил в среду, 25 ноября, в интервью телеканалу TV3.

По словам главы правительства, латвийская сторона совместно с украинскими партнерами ищет решения, которые позволят направлять украинское зерно через Латвию на международные рынки. Кулбергс пообещал «большие новости», однако не сообщил, какие именно договоренности готовятся, какие объемы грузов предполагается перевозить и когда могут начаться поставки.

Таким образом, пока речь идет о политическом заявлении, а не об объявленном соглашении с конкретными сроками и объемами перевозок.

Почему российское зерно до сих пор идет через Латвию?

Одновременно с поиском возможностей для украинского экспорта правительство продолжает обсуждать запрет транзита зерна из России. Несмотря на неоднократные обещания рассмотреть этот вопрос, окончательное решение еще не принято.

Кулбергс пояснил, что на этой неделе Кабинет министров не успел вернуться к теме российского зерна, поскольку основное внимание было уделено подготовке вопросов, связанных с финансовым положением авиакомпании airBaltic.

На замечание журналистов о том, что помощь Украине не исключает возможности запретить российский транзит, премьер ответил, что ситуация значительно сложнее. По его словам, правительству необходимо учитывать не только политические, но и экономические, юридические и логистические последствия возможного запрета.

«Мы не можем предпринимать поспешных шагов», — заявил Кулбергс.

Премьер утверждает, что односторонние ограничения могут затронуть интересы зарубежных партнеров, в том числе компаний из Азии и США, чьи грузы уже находятся в пути.

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Эстония закрывает границу. Почему Кулбергс против?

Еще одной темой интервью стало решение Эстонии закрыть автомобильные пограничные пункты с Россией с 1 декабря. Кулбергс назвал этот шаг ошибочным и связал его с предвыборной атмосферой в соседней стране.

По мнению латвийского премьера, закрытие границы одной страной Балтии без аналогичных решений остальных государств региона не принесет ожидаемого результата. Он считает безрассудным предпринимать такой шаг, если одновременно этого не сделают Латвия и Литва.

Однако решение Эстонии уже принято: с 1 декабря страна прекращает автомобильное сообщение через пограничные переходы с Россией. При этом ограничения не означают полного прекращения железнодорожных грузоперевозок.

Эстонские власти объяснили свое решение соображениями национальной безопасности и необходимостью снизить риски, связанные с действиями России. В частности, Таллин связывает ужесточение пограничного режима с угрозой диверсий и деятельностью российских спецслужб.

Таким образом, оценки двух соседних правительств заметно различаются. Эстония делает акцент на безопасности, тогда как латвийский премьер предупреждает об экономических и логистических последствиях одностороннего закрытия границы.

Что будет с потоком грузов и автомобилей?

В Риге уже готовятся к возможному увеличению транспортного потока на латвийско-российской границе после закрытия эстонских пограничных пунктов. Часть водителей и перевозчиков, ранее использовавших эстонские маршруты, может попытаться пересекать границу через Латвию. Это создает риск дополнительной нагрузки на пограничные службы и увеличения очередей.

Кулбергс сообщил, что латвийская сторона рассматривает четыре возможных сценария дальнейших действий. Однако содержание этих сценариев премьер не раскрыл. Ранее он поручил ответственным министерствам оценить последствия эстонского решения и подготовить предложения о возможных действиях Латвии.

Окончательного решения о закрытии латвийских автомобильных пограничных пунктов с Россией пока нет.

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Запрет на российское зерно обсуждают уже больше месяца

Тема транзита российского зерна остается одним из спорных вопросов латвийской политики. Еще 13 ноября Министерство иностранных дел, которым тогда руководила Байба Браже, объявило о подготовке проекта национальных санкций против транзита зерна российского и белорусского происхождения через Латвию.

Соответствующие предложения были переданы премьер-министру. Однако Кулбергс потребовал дополнительной проверки информации, в том числе с привлечением служб безопасности, и оценки возможных последствий.

Премьер также консультируется по этому вопросу с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. По словам Кулбергса, эмоционально принять решение о запрете можно немедленно, однако правительство должно учитывать долгосрочные интересы государства и возможность помочь Украине.

Он утверждает, что Латвия не заинтересована в транзите российского зерна, но поспешное решение может одновременно ограничить возможности для перевозки украинской продукции.

Премьер рассчитывает, что необходимые материалы удастся собрать к следующей неделе, после чего вопрос вновь рассмотрит Кабинет министров.

Тем временем объемы российского транзита выросли втрое

Пока правительство обсуждает ограничения, российское зерно продолжает перевозиться через латвийскую территорию. По данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года транзитом через Латвию было перевезено около 1,115 миллиона тонн зерновых культур из России. Это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составлял примерно 358 тысяч тонн.

При этом Латвия уже ограничивает импорт российской сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка, но запрет на ее ввоз и запрет на транзит через территорию страны — разные меры.

Именно вопрос транзита остается нерешенным. С одной стороны, правительство обещает найти новые пути поддержки украинского зернового экспорта. С другой — пока не готово полностью перекрыть российские грузопотоки.

Главный вопрос теперь заключается в том, предложит ли Кулбергс конкретный механизм, который действительно позволит увеличить перевозки украинского зерна, и сможет ли правительство одновременно принять решение о прекращении российского транзита.