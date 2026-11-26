Итак, сегодня Сейм после многочасовых дебатов принял в срочном порядке закон, который дает право правительству выдать госгарантию в размере 175 миллионов национальной авиакомпании airBaltic. Отметим, что принятие данного закона вовсе не означает автоматических выплат из госбюджета - деньги из кармана налогоплательщиков могут быть взяты лишь в том случае, если авиакомпания в срок не вернет кредитору (кредиторам) полученные средства.

Без госгаратий и соответствующего финансирования кредиторов деньги у авиакомпании, как уверяют сторонники выдачи госгарантий, закончились бы к 9-му декабря и значит на этом полеты бортами данной авиакомпании прекратятся. Ну и все, кто купили билеты, начиная с 9-го декабря, во-первых, никуда не полетят, а во-вторых — будут долго ждать и едва ли дождутся возврата денег за билеты.

Закон принят в срочном порядке и конституционным большинством и это значит, что президент уже не может вернуть его на доработку и он вступит в силу в ближайшие пару дней.

"За" законопроект проголосовали 77 депутатов - это все депутаты правящей коалиции, а также большая часть депутатов "Латвия на первом месте" и депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные". "Против" были все депутаты "Суверенная власть-Младолатыши" и четверо депутатов "Латвия на первом месте".