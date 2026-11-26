Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что положение польского национального меньшинства в Литве вызывает обеспокоенность Варшавы.

По словам министра, несмотря на двусторонний договор, действующий более трёх десятилетий, часть ключевых ожиданий польской общины Литвы до сих пор не выполнена.

Об этом Р. Сикорский заявил, выступая с ежегодным докладом о политике Польши в отношении польской диаспоры и поляков, живущих за рубежом.

Говоря о Литве, Р. Сикорский выделил вопросы польских школ, написания имён и фамилий и двуязычных табличек с названиями населённых пунктов.

«Часть ключевых ожиданий польской общины Литвы до сих пор не выполнена», – заявил министр. По его словам, центральные и местные органы власти Литвы не всегда обеспечивают одинаковое отношение к школам с польским языком обучения, а в некоторых случаях стремятся ограничить их статус или сократить их число.

Как утверждает Р. Сикорский, в Литве также до конца не решены вопросы написания имён и фамилий в оригинальной форме и использования двуязычных табличек с названиями в местностях, где поляки составляют значительную часть населения.

Вместе с тем министр утверждал, что школы с литовским языком обучения работают беспрепятственно. «Добрососедские отношения с Литвой, нашим союзником по НАТО и Европейскому союзу, не могут строиться на замалчивании этих сложных вопросов», – заявил Р. Сикорский.

Глава польской дипломатии добавил, что постоянно поднимает эти вопросы в общении с литовскими партнёрами. Однако, судя по всему, это не помогает.