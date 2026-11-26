Сегодня в новом парламенте снова жарко: депутаты активно дебатируют о судьбе airBaltic. Авиакомпания в очередной раз оказалась "между жизнью и смертью" и чтобы полеты продолжились и компания могла завершить реструктуризацию в рамках судебного процесса в США ей необходимо срочное финансовое вливание.

Частный кредитор готов дать деньги, но... под гарантии собственника, то бишь латвийского государства. И вот сегодня парламентарии обсуждают соответствующие поправки в закон, которые позволят правительству такую госгарантию в размере 175 миллионов евро выдать.

Отметим: предоставление госгарантии еще не означает, что из госбюджета реально эти деньги придется выплатить - это произойдет лишь в том случае, если airBaltic и ее будущий стратегический инвестор эти деньги не вернет кредитору (кредиторам).

Дебаты продолжатся еще минимум час, но уже сейчас ясно - сеймовское большинство готово поддержать госгарантию, ведь в противном случае уже 9-го декабря полеты могут прекратиться. Ну а купленные билеты пассажиры смогут... оставить себе на добрую память.