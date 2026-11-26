Конституционный суд Латвии признал соответствующими Конституции ограничения на азартные игры, введенные Рижской думой в 2025 году. Это решение открывает путь к закрытию всех действующих игорных залов столицы, расположенных на запрещенных территориях. Однако немедленного закрытия не будет: предпринимателям предоставлен пятилетний переходный период. При этом открывать игорные заведения в определенных районах города и четырех- и пятизвездочных гостиницах по-прежнему разрешается.

Рижская дума получила судебное подтверждение законности новых ограничений на организацию азартных игр в столице. Конституционный суд Латвии постановил, что предусмотренные самоуправлением запреты не противоречат Сатверсме — Конституции страны.

Суд пришел к выводу, что защита жителей от негативных последствий азартных игр в данном случае важнее экономических интересов владельцев игорных заведений. Решение касается обязательных правил Рижской думы, принятых 26 марта 2025 года и вступивших в силу 1 апреля того же года.

Какие игорные залы придется закрыть?

Новые правила запрещают организацию азартных игр на значительной части территории столицы.

Ограничения распространяются, в частности, на следующие места:

территории учебных заведений и зоны в радиусе 300 метров от них;

железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт и пассажирские порты, а также территории в радиусе 500 метров;

зоны в пределах 300 метров от остановок общественного транспорта;

жилые районы и прилегающие к ним территории, определенные городским планированием;

принадлежащую самоуправлению недвижимость и центры микрорайонов;

памятники культуры, охраняемые исторические территории и их защитные зоны.

После принятия правил в Рижской думе признавали, что все известные на тот момент игорные залы находились на территориях, где организация азартных игр должна быть запрещена. Это означает, что при последовательном применении новых требований все такие заведения должны будут прекратить работу на прежних местах.

Однако полного запрета азартных игр на территории Риги нет. Игорный бизнес сможет работать на территориях, не подпадающих под ограничения. Кроме того, правила допускают открытие и расширение игорных заведений в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

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Почему суд поддержал Рижскую думу?

Конституционный суд признал, что самоуправление достаточно подробно оценило особенности городских территорий и объяснило необходимость ограничений. В решении отмечается, что расположение игорных залов возле жилых домов, на ежедневных маршрутах людей и в местах интенсивного движения повышает риск импульсивного участия в азартных играх.

Особую опасность такая доступность может представлять для людей, уже испытывающих проблемы с игровой зависимостью.

Суд подчеркнул, что негативные последствия азартных игр не ограничиваются финансовыми потерями. Зависимость может сопровождаться ухудшением психического и физического здоровья, проблемами в семье, трудностями на работе и в учебе, а также повышенным риском противоправного поведения.

Эти последствия затрагивают не только самих игроков, но и их близких. Отдельное внимание суд уделил защите детей и молодежи.

Почему недостаточно просто сделать игорные залы менее заметными?

Во время рассмотрения дела суд оценивал, можно ли защитить общество другими способами, меньше ограничивающими предпринимательскую деятельность.

Среди возможных мер рассматривались более строгие требования к внешнему оформлению игорных заведений, профилактическая работа и медицинская помощь людям с зависимостью. Суд признал, что лечение, социальная поддержка и просвещение необходимы, однако они не способны полностью заменить ограничения доступности азартных игр. По оценке суда, даже неприметное игорное заведение остается доступным для посещения.

Следовательно, изменение вывески или оформления не дает такого же профилактического эффекта, как запрет на размещение игорного зала в определенном месте.

Почему владельцы казино обратились в суд?

Новые ограничения оспаривали три компании — Alfor, Klondaika и Olympic Casino Latvia. Предприниматели утверждали, что, хотя правила формально запрещают азартные игры лишь на определенных территориях, на практике их действие почти полностью исключает возможность вести такой бизнес в Риге.

По мнению компаний, ограничения нарушают право собственности, свободу предпринимательской деятельности и принцип защиты законных ожиданий. Они ссылались на статьи 1 и 105 Конституции Латвии.

Однако суд пришел к выводу, что самоуправление обеспечило необходимый баланс между интересами предпринимателей и общества. Судьи также учли, что сокращение числа игорных заведений может негативно повлиять на занятость, налоговые поступления и экономическую деятельность.

Тем не менее общественная польза от снижения доступности азартных игр была признана более существенной.

Когда закроют игорные залы?

Немедленного закрытия всех действующих заведений судебное решение не предусматривает. Согласно правилам, ранее выданное разрешение утрачивает силу через пять лет после вступления в силу соответствующего решения Рижской думы о его аннулировании.

Таким образом, переходный период отсчитывается от конкретного решения самоуправления, а не автоматически с даты нынешнего постановления Конституционного суда.

По мнению суда, пяти лет достаточно, чтобы предприниматели смогли приспособиться к новым требованиям, изменить место деятельности или выбрать другую бизнес-модель.

При этом сроки закрытия отдельных заведений могут зависеть от того, когда были приняты соответствующие решения об аннулировании разрешений.

Почему в 2024 году суд отменил аналогичный запрет?

Это уже не первый судебный спор между Рижской думой и организаторами азартных игр. В апреле 2024 года Конституционный суд признал неконституционным прежний механизм ограничений, фактически запрещавший азартные игры на всей административной территории столицы, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц. Тогда суд указал, что самоуправление недостаточно обосновало запрет с учетом особенностей конкретных территорий.

После этого Рижская дума разработала новый порядок, предусматривающий запреты в определенных местах и зонах с учетом характера застройки, расположения школ, транспортных объектов и других обстоятельств.

Именно эти уточненные правила теперь получили положительную оценку Конституционного суда.

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Что изменится для жителей Риги?

На практике нынешнее решение означает, что самоуправление сможет продолжить реализацию политики сокращения числа игорных залов в жилых районах и других местах повседневного пребывания горожан. При этом азартные игры не исчезнут из Риги полностью: их организация останется возможной там, где это допускают действующие правила.

Кроме того, рассматриваемое решение касается прежде всего территориальных ограничений для физических игорных заведений, а не полного запрета азартных игр в интернете.

Таким образом, главный результат судебного разбирательства заключается в том, что Рижская дума сможет постепенно вывести действующие игорные залы с запрещенных территорий без необходимости вновь пересматривать сам принцип ограничений.