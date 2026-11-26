Европейский союз (ЕС), оказывая помощь Украине, еще не полностью использовал возможности, которые предоставляют замороженные российские активы, заявил журналистам премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, прибыв на внеочередное заседание Евросовета в Брюсселе.

Он подчеркнул, что эти средства могли бы помочь Украине. По мнению Кулбергса, ЕС еще не в полной мере оценил имеющиеся в этой сфере возможности.

По словам Кулбергса, ЕС следовало бы поддержать конкретную страну, у которой "с этим могут быть проблемы", однако необходимо двигаться вперед с этим вопросом.

Как сообщалось, Бельгия ранее выступила против использования более 200 млрд евро замороженных активов России. В Бельгии находится большая часть этих активов.