После оценки результатов административно-территориальной реформы (АТР) в ближайшие годы может быть принято решение о пересмотре границ отдельных краев, заявил в четверг Латвийскому радио министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс

Он напомнил, что возглавляемое им министерство до конца этого года должно подать в Сейм оценку АТР.

"Сегодня мы видим, что с укрупнением самоуправлений выросли их административные и экономические возможности. В то же время реформа в регионах не устранила фискальные различия. Очень хорошо видно, что происходит в восточном приграничье, на границе с Литвой по сравнению с Ригой и Рижским регионом. Различия в экономике остались огромными", - сказал Таварс.

Министр привел несколько примеров возможного пересмотра границ краев, например, отделение от Елгавского края Озолниекского края, чего хотят его жители. "Мы хорошо понимаем: если отделить Озолниекский край от Елгавского края, то для остальной части края ситуация ухудшится. Это было бы неразумно без четкого альтернативного инструмента финансирования", - отметил министр.

Также обсуждается возвращение к отдельным границам Марупского и Бабитского краев. Возможно, на два края можно разделить и Южно-Курземский край, который в 2021 году объединил семь самоуправлений.

В свою очередь, вопрос об отделении части Гаркалнской волости и ее присоединении к административной территории Адажской волости с повестки дня снят. "И Адажский, и Гаркалнский края оказались самодостаточными и достаточно жизнеспособными, к тому же Гаркалне является одним из самых богатых краев", - сказал Таварс.

Министр считает, что решения о пересмотре границ краев следует принимать без спешки, на основе заключений экспертов по результатам оценки реформы.

"В этом году я не буду выступать с предложением восстановить какое-либо самоуправление в прежнем статусе. Если сделать это сейчас, то вреда будет больше, чем пользы", - заключил министр.