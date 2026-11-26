Поездки из Риги в Санкт-Петербург пользуются очень небольшим спросом: по данным Lux Express Latvia, ежемесячно билеты на этом направлении покупают лишь около 100–200 человек из Латвии. Компания признает, что российское направление практически утратило прежнее значение. А с 1 декабря автобусное сообщение через Эстонию будет приостановлено из-за закрытия эстонско-российской границы. При этом рейсы из Риги в эстонскую Нарву сохранятся.

Спрос на автобусные поездки из Латвии в Санкт-Петербург сократился до сравнительно небольшого числа пассажиров. Ежемесячно билеты на этом направлении приобретают около 100–200 человек. Об этом в интервью агентству ЛЕТА рассказал член правления компании Lux Express Latvia Алдис Кибенс.

По его словам, российское направление уже перестало играть заметную роль в деятельности перевозчика.

«Мы говорим о 100–200 человек в месяц, что является сравнительно незначительным количеством», — отметил Кибенс.

Представитель компании признал, что фирма уже фактически смирилась с прекращением существования прежнего маршрута в Санкт-Петербург.

Как сейчас организованы поездки в Россию?

Кибенс пояснил, что автобусы компании на этом направлении следуют до эстонского приграничного города Нарвы. Дальнейший этап поездки в Санкт-Петербург обеспечивают партнеры перевозчика. При этом у пассажиров сохранялась возможность приобретать билеты с конечным пунктом назначения в России.

По словам Кибенса, такой механизм был возможен благодаря тому, что европейские санкции не предусматривают общего запрета на пассажирские перевозки между Евросоюзом и Россией.

Однако разрешение на перевозки в рамках санкционного законодательства не означает, что конкретный маршрут может продолжать работу независимо от пограничных ограничений.

Теперь ситуацию меняет решение Эстонии закрыть автомобильные пограничные переходы с Россией.

С 1 декабря рейсы в Санкт-Петербург отменяются

Lux Express официально объявила, что из-за закрытия эстонско-российской границы приостанавливает автобусное сообщение на маршрутах Рига — Санкт-Петербург и Таллин — Санкт-Петербург.

Последние отправления между Ригой и Петербургом запланированы на понедельник, 30 ноября:

из Риги в Санкт-Петербург — в 07:00;

из Санкт-Петербурга в Ригу — в 06:00.

Оба рейса проходят через пограничный переход Нарва — Ивангород.

Все рейсы в Россию и из России, запланированные на 1 декабря и последующие даты, будут отменены. Компания обещает связаться с пассажирами, которых затронут изменения, по электронной почте и предоставить инструкции по возврату стоимости билетов.

Можно ли будет по-прежнему доехать из Риги до Нарвы?

Да. Закрытие эстонско-российской границы не означает прекращения автобусного сообщения между Ригой и Нарвой. Перевозчик подтверждает, что рейсы Рига — Тарту — Нарва и Нарва — Тарту — Рига продолжат выполняться по обычному расписанию.

Кибенс отмечает, что значительная часть пассажиров этого направления путешествует вовсе не в Россию. Многие едут из Риги в Тарту, а также пользуются автобусами для поездок внутри Эстонии, например между Валгой и Нарвой.

Таким образом, маршрут сохраняет значение для сообщения между латвийскими и эстонскими городами, несмотря на прекращение возможности продолжить поездку через российскую границу.

Почему Эстония закрывает границу?

20 ноября правительство Эстонии приняло решение с 1 декабря приостановить движение людей и автомобилей через все автомобильные пограничные пункты с Россией. Ограничения связаны с угрозами государственной безопасности и предполагаемыми диверсиями, которые эстонские власти связывают с российскими спецслужбами. Решение предусматривает повторную оценку ситуации через шесть месяцев. Однако конкретная дата возобновления движения не установлена.

После закрытия переходов пересечь эстонско-российскую границу нельзя будет ни на автомобиле, ни пешком. Это означает, что пассажиры, привыкшие добираться из Латвии в Санкт-Петербург через Нарву, должны будут искать другие маршруты.

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Lux Express поддерживает запрет автобусных перевозок в Россию

По словам Кибенса, компания положительно оценивает намерение Латвии запретить регулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Более того, он считает, что аналогичный подход следовало бы применять всем трем странам Балтии.

При этом решение Эстонии уже непосредственно повлияло на работу перевозчика: с декабря компания прекращает обслуживание российских направлений, сохраняя автобусные маршруты внутри Евросоюза.

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Что важно знать пассажирам?

Тем, кто приобрел билеты Lux Express в Санкт-Петербург или обратно на даты после 30 ноября, следует проверить электронную почту, включая папку со спамом. Компания уведомляет затронутых пассажиров об отмене поездок и порядке возврата денег.

При этом билеты до Нарвы остаются действительными, если речь идет о рейсах, которые продолжают обслуживаться после 1 декабря. Но использовать Нарву для дальнейшего пересечения границы с Россией после введения ограничений уже не получится.

Таким образом, автобусное сообщение между Латвией и Эстонией сохранится, а привычная возможность добраться из Риги до Санкт-Петербурга через эстонскую границу с 1 декабря прекратится.