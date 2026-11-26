Новое правительство Латвии представило масштабную экономическую программу: снижение налога на прирост капитала, создание Фонда развития с возможностью привлечь до шести миллиардов евро и увеличение инвестиций пенсионных фондов в местную экономику. Представители финансовой отрасли видят в этих предложениях возможности для роста, но предупреждают о серьезных рисках. Главные вопросы — кто будет управлять миллиардами, куда направят деньги и не пострадают ли интересы будущих пенсионеров.

Экономические планы нового правительства Андриса Кулбергса выглядят амбициозно, однако далеко не все предложенные решения достаточно проработаны. Некоторые идеи могут способствовать развитию Латвии, но их одновременная реализация создаст дополнительные риски.

Такую оценку опрошенные газетой Diena эксперты дали правительственной декларации, предусматривающей масштабные изменения в финансировании экономики, налогообложении и управлении государственным капиталом.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис обращает внимание на то, что ряд предложений был представлен без полноценного публичного обсуждения. По его словам, некоторые идеи уже сформулированы как конкретные решения, хотя представители власти по-разному объясняют их содержание.

Экономист предупреждает: предложить множество реформ значительно проще, чем довести каждую из них до результата.

Фонд развития: откуда возьмутся шесть миллиардов евро?

Одним из центральных предложений правительства стало создание Латвийского фонда развития. Согласно декларации, фонд сможет выпустить необеспеченные облигации на сумму до двух миллиардов евро. Еще до четырех миллиардов предполагается привлечь от частных и институциональных инвесторов.

Таким образом, общий объем потенциального финансирования может достичь шести миллиардов евро. Правительство рассчитывает направлять эти средства на развитие предприятий, увеличение экспорта, кредитование и другие инвестиционные проекты.

Важную роль фонд должен сыграть и в период, когда поступление средств из нового многолетнего бюджета Евросоюза еще будет ограниченным. При этом фонд предполагается использовать для централизованного управления рядом крупных государственных предприятий и повышения доходности государственных активов.

Однако пока речь идет о планируемых возможностях привлечения капитала, а не о шести миллиардах евро, уже имеющихся в распоряжении государства.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Латвия сократит расходы на 2 миллиарда, но возьмет еще 2 миллиарда в долг: на что пойдут деньги?

Не создаст ли фонд новые проблемы?

Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс положительно оценивает саму идею привлечения инвестиций, однако ожидает более подробного объяснения принципов финансирования и управления новым фондом. По его мнению, крайне важно, чтобы государственная структура не дублировала существующие финансовые инструменты и не мешала развитию предприятий, которыми будет управлять.

Еще один вопрос — не приведет ли создание фонда к чрезмерному увеличению роли государства в экономике. Церпс считает, что фонд должен предлагать проекты, привлекательные не только для государственных предприятий, но и для частных инвесторов, включая пенсионные фонды. Для этого необходимы прозрачные правила и экономически обоснованные инвестиционные решения.

Гашпуйтис, в свою очередь, указывает, что в Латвии уже существуют разные источники финансирования, которыми можно пользоваться для реализации проектов. По его оценке, препятствием нередко становится не отсутствие денег, а нехватка достаточно подготовленных инвестиционных проектов и проблемы законодательства.

Поэтому прежде чем привлекать новые миллиарды, необходимо понять, какие именно проекты будут финансироваться и почему для этого недостаточно существующих механизмов.

Что будет с накоплениями второго пенсионного уровня?

Особые вопросы вызывает намерение правительства увеличить вложения средств второго пенсионного уровня в экономику Латвии.

В декларации предусмотрено постепенное направление пенсионного капитала в латвийскую экономику в течение четырех лет. Однако остается неясным, какую именно долю накоплений предполагается инвестировать внутри страны.

По данным Банка Латвии, на конец 2025 года управляющие пенсионными средствами уже вложили в Латвии 753 миллиона евро — 7,55% находившихся под их управлением активов. Таким образом, пенсионные деньги уже работают в латвийской экономике. Вопрос заключается в том, насколько следует увеличивать эту долю.

Представители финансовой отрасли предупреждают, что чрезмерная концентрация инвестиций в одной стране может повысить риски для будущих пенсионеров. Если значительная часть накоплений зависит от состояния одной экономики, местный экономический кризис способен одновременно ударить и по доходам населения, и по стоимости их пенсионных активов. Особенно важно это для сравнительно небольшого рынка, где возможности быстро продать крупные инвестиции могут быть ограниченными.

Банк Латвии также подчеркивает: управляющие пенсионными средствами обязаны действовать в интересах участников пенсионной системы, учитывая доходность и риски. Государство не может просто приказать вложить пенсионный капитал в определенный фонд или проект. Вместо этого оно должно создавать привлекательные инвестиционные возможности.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Пенсионные накопления: власти предлагают шесть вариантов. А деньги?

Налог на прирост капитала хотят снизить до 17%

В числе предложений правительства — снижение ставки подоходного налога на доход от прироста капитала.

Сейчас общая ставка составляет 25,5%. Декларация предусматривает установление ставки 17%, а также отдельный льготный подход к доходам от сделок с ценными бумагами, котирующимися на биржах стран Балтии.

Представители финансовой отрасли считают, что снижение налога может стимулировать инвестиции и повысить конкурентоспособность Латвии. В частности, Церпс отмечает, что более низкая ставка станет положительным сигналом для людей, которые располагают средствами и готовы инвестировать.

В Банке Латвии также считают, что ставка 17% сделает налоговые условия более конкурентоспособными по сравнению с другими странами региона. Однако налоговое снижение само по себе не гарантирует увеличения инвестиций. Для инвесторов также важны стабильность законодательства и предсказуемость правил. При этом изменение пока только предусмотрено правительственной декларацией: действующая ставка автоматически не меняется.

Банки хотят меньше ограничений при кредитовании

Финансовая отрасль поддерживает и другие намерения правительства — сократить бюрократическую нагрузку, пересмотреть препятствия для кредитования и расширить программы обновления зданий. Ассоциация финансовой отрасли считает необходимым оценить, какие национальные требования дополнительно осложняют работу банков и получение кредитов.

Среди проблем Церпс выделяет солидарный взнос банков и обязательство содержать филиалы в определенных населенных пунктах. По его мнению, такие требования увеличивают расходы кредитных учреждений и могут сдерживать кредитование.

Однако Банк Латвии обращает внимание и на другие препятствия: высокие требования к залогам, проблемы судебного рассмотрения споров и административные сложности при реализации строительных проектов.

Иными словами, для увеличения кредитования недостаточно просто отменить отдельные требования к банкам — необходимы изменения и в других сферах.

Успеет ли правительство выполнить все обещания?

Гашпуйтис считает, что главной задачей правительства должно стать определение приоритетов. По его оценке, попытка одновременно запустить все обещанные реформы может привести к тому, что многие проекты останутся незавершенными.

При этом результаты сокращения расходов и бюрократии можно будет оценить сравнительно быстро. А вот устойчивый рост экономики, если предложенные меры окажутся успешными, станет заметен лишь ближе к окончанию срока работы правительства.

Сами представители финансовой отрасли ожидают, что реальные намерения правительства станут понятнее после подготовки бюджета на 2027 год и соответствующих законопроектов. Именно тогда выяснится, какие предложения обеспечены деньгами, какие требуют дополнительных заимствований и какие придется отложить.

Таким образом, основная проблема правительственной декларации заключается не в недостатке идей, а в необходимости превратить их в конкретные, финансово обоснованные и выполнимые решения.