Если будет принято решение остановить транзит российского зерна через Латвию, это может привести к иссяканию грузопотока из стран Центральной Азии, что, в свою очередь, грозит нехваткой минеральных удобрений для латвийских фермеров. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр земледелия Эдгар Путра («Объединенный список»).

Отвечая на вопрос о своей позиции по вопросу транзита российского зерна, Путра сказал, что ему «эта ситуация не нравится». Он отметил, что с каждой тонны зерна в российский бюджет поступает лишь часть её стоимости в виде налогов.

Что касается Латвии, то опасения связаны с риском потерять грузы из стран Центральной Азии, особенно минеральные удобрения. В качестве примера министр привел Эстонию: «Хотя зерно не шло через их порты, они заявили, что запретили. Но вот уже больше месяца через Эстонию не идут и другие грузы».

Поэтому правительство Латвии опасается, что грузы из стран Центральной Азии могут перестать поступать в направлении Латвии.

«В сельском хозяйстве есть одно такое обстоятельство — минеральные удобрения. В Европе их не хватает. Кроме того, из-за высоких цен на газ весной ситуация может стать напряженной. В Казахстане и Узбекистане научились очень хорошо и качественно производить минеральные удобрения. Если для нас этот путь закроется и Россия перестанет пропускать эти грузы по сухопутной территории, это будет означать, что нашим фермерам не будет хватать минеральных удобрений. Это еще один канал, который может создать дополнительный кризис», — сказал Путра.