Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) считает, что вопрос о запрете транзита российского зерна относится к политическим решениям. Такое разъяснение прозвучало после заявлений премьер-министра Андриса Кулбергса о необходимости дополнительных проверок, в том числе с участием служб безопасности. При этом Министерство иностранных дел еще 13 ноября подготовило проект ограничений, но правительство до сих пор не приняло окончательного решения.

Решение о запрете транзита российского зерна через Латвию должно приниматься на политическом уровне. Такую позицию агентству ЛЕТА изложили в Службе государственной безопасности (СГБ).

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений в правительстве, которое уже больше месяца рассматривает возможность прекращения перевозок российского зерна через латвийскую территорию.

При этом глава правительства Андрис Кулбергс («Объединенный список») ранее объяснял задержку необходимостью дополнительной проверки информации и оценки возможных последствий.

Премьер хочет получить дополнительные сведения от спецслужб

Во вторник, 24 ноября, после заседания правительства Кулбергс заявил, что имеющаяся информация о транзите российского зерна пока не согласована в необходимом объеме. По его словам, требуется повторно проверить сведения, в том числе с участием служб безопасности.

Премьер также сообщил о консультациях с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем относительно возможных последствий запрета. При этом Кулбергс не уточнил, каких именно данных не хватает для окончательного решения и какие вопросы необходимо дополнительно выяснить.

Он выразил надежду, что материалы удастся подготовить к следующей неделе, когда тему можно будет вновь вынести на рассмотрение Кабинета министров.

Что означает позиция СГБ?

Заявление Службы государственной безопасности не означает, что ведомство выступает за сохранение российского транзита или против его запрета. Смысл разъяснения заключается в разграничении полномочий: спецслужбы могут оценивать угрозы и предоставлять информацию, однако решение о введении экономических ограничений относится к компетенции политического руководства страны. Таким образом, оценка рисков и принятие самого решения — разные этапы.

Правительство вправе учитывать сведения служб безопасности, юридические ограничения и экономические последствия. Однако выбор между различными вариантами действий остается за Кабинетом министров.

МИД уже подготовил проект запрета

Еще 13 ноября Министерство иностранных дел Латвии объявило, что подготовило проект правил Кабинета министров, предусматривающий запрет на транзит зерна российского и белорусского происхождения через страну. Документ был разработан совместно с другими ведомствами и передан премьер-министру.

В качестве юридического механизма предложено использовать национальные санкции. По оценке МИД, такой подход позволил бы не только установить ограничения, но и обеспечить контроль за их соблюдением через существующую санкционную систему.

При этом ведомство продолжает выступать и за согласованные ограничения на уровне Европейского союза. Однако наличие подготовленного проекта еще не означает, что правительство утвердило запрет.

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Почему правительство не торопится?

Кулбергс неоднократно заявлял, что поддерживает прекращение транзита российского зерна, однако предостерегает от поспешных решений.

Премьер указывает на необходимость учитывать интересы латвийских транспортных предприятий, международные договорные обязательства и возможную реакцию России. В частности, представители правительства предупреждали, что Москва может ответить ограничениями, затрагивающими перевозку грузов из стран Центральной Азии.

Такой сценарий потенциально повлиял бы не только на железнодорожный транзит и работу портов, но и на снабжение латвийских предприятий отдельными товарами.

В то же время сторонники немедленного запрета считают, что дальнейшие перевозки российского зерна противоречат политике ограничения экономических связей с Россией после ее вторжения в Украину.

В результате правительство продолжает обсуждать, каким образом прекратить транзит и одновременно ограничить возможный ущерб латвийской экономике.

Пока идут обсуждения, транзит растет

Несмотря на заявления о необходимости ограничений, российское зерно продолжает перевозиться через Латвию. По данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года объем транзита зерновых культур из России составил около 1,115 миллиона тонн. Это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом необходимо различать импорт и транзит: Латвия уже ограничила ввоз российской сельскохозяйственной продукции для собственного рынка, однако перевозки зерна через ее территорию в третьи страны остаются отдельным вопросом.

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Когда будет принято решение?

Вопрос может вернуться на заседание правительства на следующей неделе, если ответственные ведомства предоставят запрошенную информацию. Пока Кабинет министров не объявил ни окончательной модели запрета, ни даты его возможного вступления в силу.

Главное новое обстоятельство заключается в позиции СГБ: решение об ограничении транзита является политическим вопросом, даже если при его подготовке необходимо учитывать оценки безопасности.

Поэтому дальнейшее развитие ситуации теперь зависит прежде всего от того, сможет ли правительство согласовать конкретный вариант ограничений и принять на себя ответственность за его последствия.