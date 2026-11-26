Систему компенсируемых медикаментов необходимо улучшить, отметил президент Эдгар Ринкевич во время встречи с министром здравоохранения Нормундом Станевичем, призвав его разработать соответствующие решения

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи президент выслушал мнение министра о включенных в правительственную декларацию целях в сфере здравоохранения, планируемых мерах по упорядочению вопросов финансирования отрасли и улучшению доступности услуг.

Ринкевич отметил, что стремление правительства пересмотреть расходы и сократить бюджетный дефицит понятно, и данные обществу обещания должны выражаться в конкретных шагах к конструктивному решению.

"Особенно, если мы говорим об услугах и медикаментах, которые помогают человеку сохранить работоспособность и обеспечить более длительное участие в рынке труда и экономическую активность в целом", - сказал президент.

Ринкевич отметил, что организации пациентов, профессиональные объединения врачей и больниц указывают на ряд проблем, препятствующих обеспечению доступного и качественного здравоохранения. Среди них - недостаточное финансирование, нехватка медицинского персонала, длительное ожидание приема и ограниченная доступность лекарств.

Президент указал, что проблемы в сфере здравоохранения носят долгосрочный характер, поэтому необходимо последовательно и целенаправленно работать над их решением. Ринкевич обратил внимание министра здравоохранения на уже ранее принятые правительством и Сеймом решения в сфере здравоохранения, для которых необходимо найти финансирование в госбюджете 2027 года и в последующие годы.

Также президент призвал продолжать работу над реформой больничной сети и решениями по вопросу об оплате труда медицинского персонала.