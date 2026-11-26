В четверг, 26 ноября, Латвийская академия наук (ЛАН) может лишиться своего президента Ивара Калвиньша. На общем собрании состоится тайное голосование о его отстранении после скандала с предоставлением гражданства гражданке Индии Дивье Вишванат. Член академии Кристап Яудземс считает, что учреждение нуждается в серьезной реформе, но ликвидировать его не следует. Тем временем Министерство образования и науки готовит масштабную оценку работы ЛАН.

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Латвийская академия наук должна сохранить свое существование, однако ее роль, система управления и принципы работы нуждаются в пересмотре. Такую позицию в четверг, 26 ноября, в интервью Латвийскому радио высказал член ЛАН, ученый Кристап Яудземс, ранее выступавший с критикой руководства академии.

По его мнению, сегодня уже не вполне понятно, какое место академия занимает в научной системе страны и какие конкретные задачи должна выполнять. Поэтому Яудземс поддерживает инициативу Министерства образования и науки провести всестороннюю оценку деятельности учреждения. При этом он выступает против его полной ликвидации.

Сегодня могут отстранить президента Академии наук

Заявления Яудземса прозвучали в день осеннего общего собрания ЛАН, на котором запланировано тайное голосование о дальнейшем пребывании Иварса Калвиньша на посту президента академии. Для его отстранения необходимо, чтобы соответствующее решение поддержали не менее двух третей присутствующих членов академии. Яудземс предполагает, что такое большинство может быть собрано.

Среди претензий к прежнему руководству он называет недостаточно демократичный подход к принятию решений, вопросы к коммерческой деятельности академии и скандал с рекомендацией предоставить латвийское гражданство Дивье Вишванат. В частности, ученый считает необходимым разобраться в информации о возможных неправомерных доходах от коммерческой деятельности.

При этом речь идет о высказанных Яудземсом подозрениях, а не об установленных фактах финансовых нарушений.

Как пройдет голосование?

Согласно официальной повестке собрания, участники сначала рассмотрят вопрос о соответствии деятельности должностных лиц академии ее Хартии и Уставу. Затем будет представлен совместный доклад президиума и Сената ЛАН, после чего выступит Ивар Калвиньш.

После обсуждения состоится тайное голосование о его отстранении. На собрании также пройдут выборы новых членов академии. Результаты обоих голосований планируется объявить в конце мероприятия. Таким образом, решение о будущем руководства ЛАН будет принято самими членами академии.

Почему разгорелся скандал?

Причиной нынешнего кризиса стала история с предоставлением гражданства Латвии гражданке Индии Дивье Вишванат. Президент ЛАН Ивар Калвиньш ранее рекомендовал предоставить ей гражданство за особые заслуги перед государством.

15 октября Сейм поддержал соответствующий закон. Однако вскоре в публичном пространстве появились сомнения относительно представленных сведений об образовании Вишванат, ее научной деятельности и обоснованности предоставления гражданства. Уже 22 октября парламент принял закон, отменяющий предыдущее решение.

Калвиньш впоследствии опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что рассматривает возможность ухода с должности. Позднее он обратился в Сенат академии с просьбой об отстранении. При этом президиум ЛАН ранее выступил в защиту Калвиньша, заявив, что тот действовал добросовестно и в пределах своих полномочий, основываясь на представленной ему информации.

Прокуратура проверяет роль Академии наук

История с гражданством Вишванат вышла за рамки внутреннего конфликта в научной среде. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку обстоятельств предоставления гражданства, в том числе роли представителей Академии наук. Отдельно изучается участие ЛАН в других подобных процедурах, включая предоставление гражданства супругу Дивьи Вишванат — Канану Вишванату.

Проверка должна установить фактические обстоятельства участия должностных лиц академии в подготовке и продвижении соответствующих рекомендаций.

Сам факт проведения проверки не означает, что нарушения уже доказаны.

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Зачем Министерство образования предлагает реформу?

Параллельно с внутренним кризисом в ЛАН Министерство образования и науки инициировало пересмотр роли академии в государственной системе науки. Ведомство указывает, что за последние годы система управления научными исследованиями и высшим образованием существенно изменилась.

При этом комплексной оценки функций ЛАН, ее финансирования и взаимодействия с университетами и научными учреждениями до сих пор не проводилось.

Для этой работы предлагается создать межведомственную комиссию с участием представителей министерств, Государственной канцелярии, Академии наук, университетов и научного сообщества. Комиссия должна оценить правовой статус ЛАН, эффективность ее управления, обоснованность существующих функций и место академии в современной системе исследований и инноваций.

Один из ключевых вопросов — насколько существующая модель соответствует задачам, для которых академия получает финансирование из государственного бюджета.

Когда станет известно будущее Академии наук?

Согласно проекту распоряжения, межведомственную комиссию должен возглавить государственный секретарь Министерства образования и науки Янис Пайдерс. Ее заместителем председателя предполагается назначить Лану Франческу Дреймане, отвечающую в министерстве за вопросы высшего образования, науки и государственной языковой политики. В работе комиссии также должны участвовать представители ЛАН, Латвийского университета, Рижского технического университета, Рижского университета Страдиня и Латвийского объединения молодых ученых.

До 31 мая 2027 года комиссия должна подготовить предложения о дальнейшем развитии академии, ее функциях и возможных изменениях законодательства.

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Отставка президента не решит всех проблем

Предстоящее голосование может привести к смене руководства Латвийской академии наук, но вопрос о ее дальнейшем развитии этим не исчерпывается. Критики нынешней модели считают необходимым обеспечить более прозрачное управление, усилить участие членов академии в принятии решений и четче определить ее задачи.

В то же время сторонники сохранения академии подчеркивают значение научных традиций, объединения ведущих исследователей и международного сотрудничества.

Позиция Кристапа Яудземса заключается в том, что эти задачи можно решать через реформу, не уничтожая само учреждение.

Поэтому сегодня предстоит решить прежде всего кадровый вопрос, тогда как более масштабные изменения в деятельности Академии наук потребуют отдельной оценки и последующих решений правительства.