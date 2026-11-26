Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал нового министра здравоохранения Нормунда Станевича («Объединённый список») подготовить предложения по совершенствованию системы компенсируемых государством медикаментов. Этот вопрос обсуждался в четверг, 26 ноября, во время встречи в Рижском замке.

Глава государства заслушал планы министра по выполнению задач, предусмотренных правительственной декларацией, в том числе по улучшению доступности медицинских услуг и решению проблем финансирования здравоохранения.

Экономить на здравоохранении нужно осторожно

Ринкевич признал, что намерение правительства пересмотреть государственные расходы ради сокращения бюджетного дефицита вполне объяснимо. Однако, по его словам, власти должны одновременно демонстрировать реальный прогресс в выполнении обещаний, данных обществу.

Особое значение президент придал медицинским услугам и лекарствам, которые позволяют людям сохранять трудоспособность, дольше оставаться на рынке труда и продолжать экономическую деятельность.

Ринкевич подчеркнул, что пациентские организации, врачи и представители больниц постоянно обращают внимание на серьёзные проблемы латвийского здравоохранения.

Среди них — недостаточное финансирование, нехватка медицинского персонала, длительные очереди к специалистам и ограниченная доступность лекарств.

Деньги на ранее принятые решения должны найтись

Президент напомнил, что проблемы здравоохранения накапливались годами и требуют последовательного решения.

Он обратил внимание министра на решения в сфере здравоохранения, которые ранее уже приняли правительство и Сейм. Для их реализации необходимо предусмотреть финансирование в государственном бюджете на 2027 год и последующие годы.

Кроме того, Ринкевич призвал продолжить реформу больничной сети и искать решения по упорядочению системы оплаты труда медицинских работников.

Министр обещает сократить очереди

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, Нормунд Станевич во время встречи подчеркнул, что в центре всех преобразований должен находиться пациент.

По его словам, качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю Латвии независимо от места проживания.

Среди своих приоритетов министр назвал сокращение времени ожидания медицинских услуг, укрепление роли семейных врачей и улучшение взаимодействия между лечебными учреждениями.

Ещё одна важная задача — создание устойчивой модели финансирования здравоохранения, которая сделает систему более понятной и эффективной для пациентов.

Во время встречи также обсуждались подготовка медицинских специалистов, развитие цифровых решений и повышение устойчивости системы здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Президент и министр сошлись во мнении, что успешные преобразования невозможны без тесного сотрудничества государственных учреждений, больниц, университетов и профессиональных организаций медицинской отрасли.

При этом конкретные изменения в системе компенсируемых лекарств и сроки их внедрения по итогам встречи пока не названы.