Бывший высокопоставленный чиновник Министерства экономики Роберт Стафецкис оказался одним из главных участников латвийского рынка так называемых золотых виз. По данным расследования журнала Ir, с 2020 года инвестиции в пять связанных с ним компаний позволили получить временный вид на жительство 45 иностранцам. Каждый вложил по 50 тысяч евро, получив долю в предприятии, но без права голоса. При этом сам Стафецкис продолжает фигурировать в уголовном деле, связанном со скандалом вокруг выставки Expo Milano 2015.

В Латвии сформировался специфический бизнес, в рамках которого иностранцы получают временные виды на жительство за инвестиции в местные предприятия. При этом некоторые компании, привлекающие таких инвесторов, практически не ведут хозяйственной деятельности. К таким выводам пришел журнал Ir, изучив данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) о предоставлении так называемых золотых виз с 2020 года, пишет LETA.

Особое внимание журналистов привлекли компании Роберта Стафецкиса — бывшего руководителя Департамента конкурентоспособности предпринимательства Министерства экономики Латвии.

45 инвесторов и пять компаний

Согласно расследованию, с 2020 года инвестиции в пять компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является Стафецкис, позволили получить временный вид на жительство 45 гражданам государств, не входящих в ЕС. Это составляет около 17% от общего числа иностранных инвесторов, получивших разрешение на проживание в Латвии через вложения в капитал предприятий за рассматриваемый период.

Все 45 инвесторов внесли одинаковую сумму — 50 тысяч евро, то есть минимальный размер вложений, предусмотренный соответствующей программой. Таким образом, общий объем этих инвестиций составил не менее 2,25 миллиона евро.

Взамен иностранцы получали доли в капитале компаний, однако без права голоса. Это означает, что они становились совладельцами предприятий, но не получали обычных для голосующих долей возможностей влиять на принятие корпоративных решений. Компании в основном занимались управлением недвижимостью или консультированием по вопросам бизнеса и управления.

Зачем инвестировать в предприятие, которое почти не работает?

По данным УДГМ, с 2020 года возможностью получения временного вида на жительство за инвестиции в капитал воспользовались 258 иностранных инвесторов. Их средства поступили в 71 зарегистрированную в Латвии компанию. Изучение этих предприятий показало, что среди получателей инвестиций встречаются фирмы с минимальными оборотами или вообще без выручки.

Такая ситуация вызывает вопрос: что в действительности интересует участников программы — развитие бизнеса в Латвии или возможность получить европейский вид на жительство?

Сам по себе небольшой оборот предприятия не доказывает нарушения закона. Молодые компании и инвестиционные проекты могут некоторое время не получать доходов. Однако если главной целью создания предприятия становится привлечение иностранцев ради оформления им ВНЖ, экономическая польза такой программы оказывается под вопросом.

Ранее Служба финансовой разведки уже сообщала о подозрениях в возможных схемах получения золотых виз через более чем 20 предприятий.

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Фирма без оборота помогла восьми иностранцам получить ВНЖ

Еще один пример, приведенный журналом Ir, связан с предприятием Lights. Компания принадлежит руководителю Института экономики Латвийской академии наук Нине Линде. По данным расследования, с 2020 года инвестиции в Lights позволили получить временные виды на жительство восьми гражданам третьих стран. При этом у предприятия, как сообщает издание, никогда не было оборота.

Следовательно, возникает вопрос, какую реальную экономическую деятельность финансировали инвесторы и каким образом государство оценивало пользу таких вложений.

Однако отсутствие оборота само по себе не свидетельствует о фиктивности компании или незаконности выданных разрешений.

Что известно о Робертсе Стафецкисе?

Имя Стафецкиса ранее уже фигурировало в одном из наиболее заметных скандалов вокруг Министерства экономики. Он занимал должность руководителя Департамента конкурентоспособности предпринимательства, но покинул ее после проблем с организацией участия Латвии во всемирной выставке Expo Milano 2015.

Впоследствии ему предъявили обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица. По версии прокуратуры, действия чиновника повлекли ущерб государству в размере 376 900 евро. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Ранее Стафецкис был оправдан судами двух инстанций, однако Верховный суд постановил направить дело на повторное рассмотрение. Таким образом, окончательного обвинительного приговора по этому делу нет.

Важно также, что уголовное дело об Expo и нынешнее расследование рынка золотых виз касаются разных обстоятельств. Публикация Ir не означает, что Стафецкису предъявлены новые обвинения в связи с инвестиционными ВНЖ.

Журналисты обратились к предпринимателю за комментариями. Первоначально он согласился ответить на вопросы о деятельности компаний и привлечении инвесторов, однако затем отказался от интервью.

Кто чаще всего получает «золотые визы»?

По данным УДГМ, на 1 ноября 2026 года в Латвии действовали временные виды на жительство, выданные на основании инвестиций в доли капитала предприятий, у 416 человек. В эту цифру входят как сами инвесторы, так и члены их семей. Среди получателей таких разрешений преобладают граждане Индии, Турции, Вьетнама и Китая.

Таким образом, один инвестор может обеспечить возможность проживания в Латвии не только себе, но и близким родственникам, если они соответствуют предусмотренным законом условиям. Именно поэтому важно различать количество инвесторов, внесших деньги в предприятия, и общее число выданных разрешений на проживание.

Почему программа вызывает столько вопросов?

Латвия уже много лет предоставляет иностранцам возможность получить временный вид на жительство в обмен на определенные инвестиции. Изначально программа задумывалась как способ привлечения иностранного капитала в экономику. Однако в последние годы ее эффективность все чаще ставится под сомнение.

Критики указывают, что получение ВНЖ за сравнительно небольшую инвестицию может быть привлекательнее для иностранца, чем участие в реальной хозяйственной деятельности. Латвийская программа также выделяется сравнительно низким порогом инвестиций по сравнению с другими аналогичными механизмами в Евросоюзе.

При этом государству необходимо оценивать не только происхождение денег и личность инвестора, но и то, какую пользу получают экономика, рынок труда и налоговая система.

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Правила уже изменили, но «золотые визы» не отменили

В 2026 году Сейм пересмотрел законодательство об иммиграции. Летом парламент отказался от возможности получения временного вида на жительство за инвестиции в недвижимость, но сохранил программу для тех, кто вкладывает средства в капитал латвийских предприятий. Одновременно срок действия таких разрешений был сокращен с пяти до двух лет.

Таким образом, сама возможность получения ВНЖ за инвестиции осталась, хотя ее условия стали строже.

Расследование Ir вновь поднимает вопрос о том, насколько эффективно государство контролирует предприятия, привлекающие иностранных инвесторов, и соответствует ли реальная деятельность этих компаний целям инвестиционной программы.

Главная проблема заключается не в самом факте предоставления разрешения на проживание за инвестиции, а в том, получают ли латвийская экономика и общество обещанную выгоду от такого механизма.