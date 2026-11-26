Чем больше в Латвии становится медведей, тем острее встает вопрос о безопасности людей. Более 10 тысяч жителей страны поддержали инициативу, предлагающую разрешить ежегодный отстрел ограниченного числа этих животных. Как сообщают Новости ТВ3 , обсуждение предложения в Сейме вылилось в эмоциональную дискуссию между депутатами и специалистами по охране природы.

Еще относительно недавно численность медведей в Латвии исчислялась несколькими десятками, теперь же их около 200. При этом хищников все чаще замечают не только в лесах, но и вблизи жилых домов. Для одних восстановление популяции медведей — успех природоохранной политики, для других — повод пересмотреть существующие правила защиты этих животных.

Автор коллективной инициативы Каспар Лусис предлагает разрешить ограниченную охоту на медведей. По его мнению, действующие нормы недостаточно учитывают интересы людей.

«Я называю это зеленым террором. […] Куда делась безопасность человека, если медведь приходит во двор, а его нельзя застрелить?» — возмущается Лусис.

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Отстрел разрешен, но есть нюансы

В Управлении охраны природы напоминают, что медведи относятся к особо охраняемым видам животных. Тем не менее действующее законодательство уже позволяет в исключительных случаях получить разрешение на отстрел конкретной особи. Однако сторонники инициативы считают процедуру получения такого разрешения чрезмерно бюрократической.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Юрис Лаздиньш обратил внимание на необходимость собирать доказательства того, что животное пытались отпугнуть, в том числе предоставлять видеозаписи. Представитель Управления охраны природы Гита Строде, в свою очередь, считает, что необходимо уделять больше внимания мерам предосторожности, а не уничтожать все, что вызывает у человека страх.

В Латвии уже были случаи, когда власти разрешали отстрел проблемных медведей. В частности, в октябре такое решение было принято в отношении хищника, который неоднократно проникал на территорию частных хозяйств, разорял курятники и уничтожал пчелиные ульи.

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«Мы хотим дождаться первого погибшего?»

Единого мнения о том, как поступать с растущей популяцией медведей, нет и среди парламентариев.

«Проснитесь! […] Мы хотим дождаться первого погибшего человека?» — заявил один из парламентариев, подчеркнув, что медведь способен убить человека.

Что решили депутаты?

Большинством голосов комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала дальнейшее рассмотрение коллективной инициативы. Теперь ее предстоит оценить комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. При этом решение парламентариев пока не означает, что в Латвии разрешат охоту на медведей.

Депутатам еще предстоит разобраться, можно ли в рамках действующих латвийских и европейских норм установить ежегодные лимиты на отстрел этих животных или проблему безопасности людей следует решать путем изменения процедуры получения разрешений на отстрел отдельных опасных особей.