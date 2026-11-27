Молодые жители Латвии, добровольно прошедшие службу государственной обороны, должны сохранить право на оплачиваемое государством высшее образование. Президент Эдгар Ринкевич призвал правительство совместно с вузами найти решение вопроса финансирования их учёбы, не сокращая ранее установленных гарантий.

Об этом глава государства заявил в пятницу, 27 ноября, во время встречи в Рижском замке с новым министром образования и науки Чеславом Батней («Объединённый список»).

Президент призвал сохранить обещанные гарантии

Одной из главных тем встречи стало финансирование обучения молодых людей, добровольно завершивших службу государственной обороны (Valsts aizsardzības dienests, VAD).

По мнению Ринкевича, государство обязано учитывать вклад тех, кто по собственной инициативе решил пройти военную службу и тем самым взял на себя ответственность за безопасность Латвии.

Президент подчеркнул, что вопрос оплаты дальнейшего образования таких молодых людей должен быть решён совместными усилиями правительства и высших учебных заведений.

При этом ранее предусмотренные для добровольцев гарантии не должны сокращаться.

«Навыки и опыт, приобретённые во время службы, полезны как в процессе обучения, так и в дальнейшей профессиональной жизни. Для нас важно, чтобы после службы эти молодые люди продолжали образование и строили своё профессиональное будущее в Латвии», — заявил Ринкевич.

Что государство обещало добровольцам

Служба государственной обороны была введена в Латвии в 2023 году.

Первоначально она осуществлялась исключительно на добровольной основе, поскольку желающих пройти службу было достаточно.

Первый обязательный призыв с проведением отбора состоялся в 2025 году.

Для граждан, которые добровольно поступили на 11-месячную военную службу государственной обороны, завершили её и были зачислены в резерв, предусмотрена особая образовательная гарантия.

Государственные университеты и колледжи должны предоставлять таким молодым людям финансируемые из государственного бюджета учебные места без конкурсного отбора.

Однако для поступления необходимо соответствовать установленным требованиям конкретного учебного заведения и выбранной образовательной программы.

Таким образом, добровольное прохождение службы даёт право на бюджетное место, но не освобождает от выполнения общих условий поступления.

Теперь правительству предстоит найти решение, которое позволит обеспечить финансирование этих мест и одновременно сохранить предоставленные добровольцам гарантии.

Обсудили также зарплаты учителей и дистанционное обучение

Встреча президента с министром образования не ограничилась вопросами военной службы.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Батня обсудили основные приоритеты нового Кабинета министров в сфере образования и науки.

В частности, речь шла об оплате труда педагогов — одном из важных вопросов образовательной политики.

Президент также выслушал предложения министра по совершенствованию регулирования дистанционного обучения.

Отдельное внимание стороны уделили необходимости усиления контроля качества такого образования.

Конкретные решения по этим вопросам по итогам встречи не объявлялись.

Молодёжь должна видеть своё будущее в Латвии

Позиция президента заключается в том, что добровольная военная служба должна открывать молодым людям дополнительные возможности, а не создавать препятствия для продолжения образования.

Ринкевич считает важным, чтобы приобретённые в армии знания и навыки помогали молодёжи при получении профессии и последующем трудоустройстве.

При этом государство заинтересовано в том, чтобы прошедшие службу граждане продолжали учиться, работать и строить карьеру именно в Латвии.

Поэтому вопрос финансирования высшего образования для добровольцев президент рассматривает не только как выполнение ранее данных обещаний, но и как часть более широкой задачи — сохранения молодых специалистов в стране.