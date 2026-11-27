Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал рассмотреть возможность восстановления прежнего размера взносов во второй пенсионный уровень. Речь идёт о возвращении ставки с нынешних 5% до 6% от доходов жителей начиная с 2029 года.

Как сообщает агентство LETA, этот вопрос глава государства поднял в пятницу, 27 ноября, во время встречи в Рижском замке с министром финансов Карлисом Пургайлисом.

Президент предложил вернуть прежние 6%

С 1 января 2025 года в Латвии действует временное изменение порядка распределения пенсионных взносов.

Один процентный пункт был перенаправлен из второго пенсионного уровня в первый. В результате ставка взносов во второй пенсионный уровень снизилась с 6% до 5%.

Такой порядок предусмотрен на четыре года — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года.

Теперь президент предлагает задуматься о том, чтобы после завершения этого периода восстановить прежнюю ставку в размере 6%.

Это означало бы, что большая доля пенсионных взносов вновь направлялась бы на индивидуальные накопления участников второго пенсионного уровня.

При этом речь пока идёт не о принятом решении, а о предложении главы государства, которое предстоит рассмотреть правительству.

Что это означает для будущих пенсионеров

В Латвии первый и второй пенсионные уровни выполняют разные функции.

Первый уровень основан на государственной солидарной пенсионной системе. Уплачиваемые социальные взносы учитываются при формировании пенсионных прав жителей.

Второй уровень предусматривает инвестирование части пенсионных взносов через пенсионные планы. Накопленные средства и результаты их инвестирования влияют на будущий размер пенсии участника системы.

Поэтому размер ставки взносов во второй пенсионный уровень имеет значение для формирования долгосрочных пенсионных накоплений.

Возвращение прежних 6% позволило бы направлять на индивидуальные пенсионные счета большую долю взносов, чем при действующей ставке 5%.

Однако окончательный размер будущей пенсии зависит не только от величины взносов, но и от продолжительности накопления, доходов человека и результатов инвестирования.

Обсудили бюджет и сокращение дефицита

Встреча президента с министром финансов не ограничилась пенсионной системой.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Пургайлис обсудили подготовку государственного бюджета на 2027 год.

Отдельное внимание было уделено предложениям министра по сокращению бюджетного дефицита и улучшению финансового положения государства в долгосрочной перспективе.

Эти меры должны соответствовать целям, предусмотренным декларацией нового правительства.

Возможны изменения в финансировании самоуправлений

Ещё одной темой встречи стала система финансового выравнивания между латвийскими самоуправлениями.

Президент и министр обсудили планируемые изменения в механизме распределения финансовых ресурсов между муниципалитетами.

Кроме того, Ринкевич ознакомился с предложениями главы Минфина по повышению конкурентоспособности налоговой политики Латвии.

Предполагается, что изменения в налоговой системе должны создать более благоприятные условия для ускорения экономического роста.

Конкретные параметры возможных налоговых изменений и реформы муниципального финансирования в сообщении не приводятся.

Таким образом, одним из важных вопросов финансовой политики на ближайшие годы становится не только сокращение бюджетного дефицита, но и сохранение возможностей жителей накапливать средства на будущую пенсию.

Предложение президента о возвращении 6-процентной ставки во второй пенсионный уровень с 2029 года пока остаётся предметом дальнейшего обсуждения.