Манера общения премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса одновременно является залогом его политических успехов и источником возникающих проблем. Такое мнение в беседе с агентством LETA высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.

По мнению эксперта, новый глава правительства умеет производить впечатление и убедительно рассказывать о своих планах. Однако за громкими заявлениями не всегда просматривается тщательно продуманная стратегия их реализации.

«Есть ощущение, что не всё основано на продуманном плане»

Розенвалдс обратил внимание на разницу между обещаниями, зафиксированными в правительственных документах, и реальными возможностями их выполнения.

По его словам, в декларации правительства и других программных документах часто говорится о целях, к которым должна стремиться страна, но не всегда понятно, каким именно образом власти собираются их достичь.

«И у меня есть подозрение, что сам Кулбергс тоже не всегда это знает. Возникает ощущение, что далеко не всё основано на продуманном плане. Похоже, многое ещё будет уточняться», — заявил политолог.

В качестве примера он привёл ситуацию с государственным бюджетом.

Предыдущее правительство Кулбергса допускало возможность утверждения бюджета на следующий год ещё до конца нынешнего года. Однако теперь новое правительство уже не считает такой сценарий реалистичным.

Другой пример — идея создания Латвийского фонда развития.

Пока о проекте говорил непосредственно премьер-министр, он выглядел как одно из важных направлений государственной политики. Но когда к обсуждению подключились отраслевые эксперты, обнаружилось множество вопросов, на которые пока нет ясных ответов.

Решения будут принимать по обстоятельствам

По оценке Розенвалдса, для правительства Кулбергса может стать характерным ситуативный подход к принятию решений.

Это означает, что многие вопросы будут решаться по мере возникновения конкретных обстоятельств, а первоначальные планы — корректироваться уже в процессе работы.

Политолог считает, что к подобному стилю управления придётся привыкнуть.

При этом положение самого Кулбергса изменилось. Если раньше он мог сосредоточиться на изложении привлекательных политических идей и обещаний, то теперь ему необходимо объяснять обществу уже принятые решения, а также те шаги, которые правительству ещё предстоит предпринять.

Именно здесь, по мнению эксперта, могут проявиться слабые стороны привычной манеры общения премьер-министра.

«Кулбергс говорит много, но министры его притормаживают»

Розенвалдс довольно образно охарактеризовал публичное поведение главы правительства.

«Манера общения Кулбергса импозантная: глаза вращаются, говорит много, но министры его притормаживают», — заметил политолог.

Впрочем, эксперт не призывает делать поспешные выводы о способности нового кабинета министров эффективно управлять страной.

Он подчеркнул, что правительство только приступило к работе, поэтому ему необходимо дать время освоиться и наладить взаимодействие между министрами.

По мнению Розенвалдса, более объективно оценить перспективы кабинета можно будет после первых 100 дней его деятельности.

Именно тогда станет понятнее, способен ли выбранный стиль руководства обеспечивать принятие последовательных решений и выполнение заявленных целей.

У правительства минимальное большинство в Сейме

Напомним, новый кабинет министров Андриса Кулбергса был утверждён Сеймом в ноябре.

За правительство проголосовали 57 депутатов, против выступили 34 парламентария.

Правящую коалицию сформировали «Объединённый список» (AS) и Национальное объединение (NA).

Вместе эти политические силы располагают минимальным парламентским большинством — 51 голосом.

Таким образом, новому кабинету предстоит не только реализовывать заявленные реформы, но и обеспечивать необходимую поддержку в парламенте.

На этом фоне способность премьер-министра превращать публичные заявления в конкретные решения может стать одним из главных факторов, определяющих устойчивость правительства.