Изменения налога на прирост капитала будут рассматриваться вместе с изменениями других налогов, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Правительственная декларация предусматривает пересмотр применения налога на доход от прироста капитала и совершенствование режима налога на микропредприятия. В Минфине пояснили, что конкретные условия и сроки еще предстоит определить при разработке изменений в рамках общей налоговой политики.

В области налога на прирост капитала декларация предусматривает ставку в размере 17% и пониженную ставку на доход от сделок с ценными бумагами, котирующимися на Балтийской бирже.

Как указал Минфин, при разработке изменений будет оцениваться их влияние на конкурентоспособность налоговой системы и поступления в бюджет. Также необходимо обеспечить соответствие изменений законодательству Европейского союза, в том числе условиям свободного движения капитала и государственной поддержки.

Целью совершенствования режима налога на микропредприятия является упрощение начала предпринимательской деятельности и работы малых предприятий, в том числе в регионах. Конкретные пороги оборота и числа работников, а также другие условия режима будут определены в ходе разработки предложений.

В то же время в Минфине отметили, что уже принятые в этом году поправки предусматривают с 1 апреля 2027 года более благоприятные условия для лиц, начинающих хозяйственную деятельность, что позволит им платить налог в размере 10% с оборота до 12 000 евро в год. При использовании счета доходов от хозяйственной деятельности уплата налога будет автоматизирована, что облегчит начало деятельности и повседневное администрирование.

В соответствии с правительственной декларацией, изменения налоговой политики планируется реализовать в один этап, чтобы население и предприниматели могли своевременно подготовиться к ним и рассчитывать на стабильные и прогнозируемые условия.