В Риге могут ввести дополнительные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов и других публичных мероприятий возле памятника Свободы и на территории Братского кладбища. С такой инициативой выступил вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

Как сообщает агентство LETA, политик намерен предложить поправки к нормативным актам, которые установят более строгие требования к организации мероприятий в охранных зонах этих объектов.

Поводом для инициативы стала акция протеста, состоявшаяся 24 ноября возле памятника Свободы.

Митинги предлагают согласовывать дополнительно

Согласно предложению Ратниекса, в будущем проведение собраний, шествий, пикетов и других публичных мероприятий в охранных зонах памятника Свободы и Рижского Братского кладбища будет невозможно без согласования с организацией, отвечающей за соответствующий объект.

Предполагается, что такие полномочия получит Рижское агентство памятников.

При рассмотрении заявок агентство будет консультироваться с Советом памятника Свободы и Рижского Братского кладбища.

По информации координатора проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньша Вилемсонса, в пятницу, 27 ноября, по инициативе Ратниекса состоялось совещание, на котором обсуждались возможные изменения законодательства.

Вице-мэр объясняет необходимость новых правил стремлением усилить правовую защиту символов латвийской государственности и важнейших мест памяти.

Как действуют правила сейчас

В настоящее время для организации собраний, шествий и пикетов в Латвии не требуется получать разрешение самоуправления.

Организаторы обязаны лишь уведомить муниципальные власти о планируемом мероприятии.

Рассматривая такие уведомления, самоуправление учитывает заключения полиции и других компетентных государственных учреждений.

Запретить мероприятие муниципалитет может только в предусмотренных законом случаях, когда выявленные угрозы невозможно устранить путём установления определённых ограничений.

Предложение Ратниекса предусматривает дополнительную процедуру согласования именно для территорий, находящихся в охранных зонах памятника Свободы и Братского кладбища.

«В Риге достаточно других мест для выражения мнения»

Ратниекс считает, что в столице есть множество других мест, где жители могут публично выражать свои взгляды.

При этом политик утверждает, что его инициатива не направлена на ограничение свободы слова или права на собрания.

По его словам, цель заключается в обеспечении уважительного отношения к местам, имеющим особое значение для Латвии.

Вице-мэр обещает предложить чёткие и объективные критерии, на основании которых в дальнейшем будет оцениваться допустимость проведения мероприятий возле этих объектов.

Поводом стал протест в защиту Иевы Раубишко

Вопрос об ужесточении правил представители Национального объединения подняли после акции протеста, состоявшейся вечером 24 ноября возле памятника Свободы.

Участники мероприятия выступили в защиту Иевы Раубишко, сотрудницы организации Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помогать беженцам»).

Раубишко обвиняли в организации незаконного пересечения государственной границы.

Однако суд первой инстанции признал её виновной в содействии незаконному пересечению границы.

Сама Раубишко считает, что лишь оказывала беженцам гуманитарную помощь.

Судебное разбирательство по этому делу продолжается.

Именно после проведения акции в её поддержку политики Национального объединения вновь подняли вопрос о том, какие публичные мероприятия допустимы возле памятника Свободы.

Решение пока не принято

На данный момент речь идёт об инициативе вице-мэра, а не об уже вступивших в силу ограничениях.

Для изменения действующего порядка потребуется подготовить и принять соответствующие поправки к нормативным актам.

Если предложение будет реализовано, организаторам публичных мероприятий в охранных зонах памятника Свободы и Рижского Братского кладбища придётся проходить дополнительную процедуру согласования.

Пока же действуют прежние правила, предусматривающие уведомление самоуправления о проведении собраний, шествий и пикетов.