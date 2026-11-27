Противостояние России и Украины, которую активно поддерживает Европа, уже давно переросло в ресурсное соревнование. Ещё Наполеон говорил: «Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги». На днях ЛР сделала решительный шаг к оборонной кубышке.

Сообразили на девятерых

Как явствует из документа Минфина, опубликованного на портале правовых актов, наша страна официально вошла в число девяти стран — основательниц нового международного финансового института — Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).

Декларация о намерениях создать этот банк была подписана в июле сего года на саммите НАТО в Анкаре при участии Канады, Албании, Бельгии, Греции, Латвии, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины. Полноценно запустить работу структуры планируют уже в 2027 году.

Основная цель DSRB — устранить дефицит финансирования в оборонном секторе, привлекая как государственный, так и частный капитал. Коммерческие банки нередко избегают кредитования производителей вооружений и военной техники из-за строгих внутренних правил. Новый банк призван стать финансовым рычагом: опираясь на государственные гарантии стран-участниц и высокий кредитный рейтинг (целевой уровень — AAA), он сможет привлекать дешёвые деньги на мировых рынках и направлять их на укрепление военно-промышленного комплекса (ВПК).

Наш вклад в оборонное дело

Сколько же денег инвестирует Латвия? Согласно приложению А к уставу банка и решению Кабинета министров от 30 июня 2026 года, общая квота страны (подписной капитал) зафиксирована на уровне 210 миллионов евро, или 210 000 акций. То есть номинальная стоимость одной акции составит тысячу евро.

Однако это не означает, что из госбюджета единовременно или даже в рассрочку заберут всю эту сумму. Как и в других крупных международных институтах развития (например, Всемирном банке или ЕБРР), капитал DSRB делится на две принципиально разные части:

Оплачиваемый капитал (paid-in capital) — 20%. Это реальные деньги, которые Латвия обязана перечислить на счета банка. Согласно решению правительства, эта сумма не может превышать 42 миллионов евро. Именно эти средства станут финансовой базой для старта операционной деятельности банка.

Капитал по требованию (callable capital) — 80%. Это оставшиеся 168 миллионов евро, которые не перечисляются банку сразу и выполняют функцию государственной гарантии. Эти средства могут потребоваться только в чрезвычайной ситуации — если банк окажется на грани дефолта и не сможет расплатиться по обязательствам перед кредиторами. При обычной работе банка они не перечисляются.

Кому это выгодно

Ожидается, что, имея оплаченный капитал и гарантии стран-основательниц, DSRB выпустит облигации и привлечёт средства частных инвесторов в объёмах, в несколько раз превышающих реальные взносы государств.

Таким образом, вложив 42 млн евро, Латвия открывает для ВПК, производителей продукции двойного назначения и инфраструктурных проектов доступ к финансированию, объём которого может многократно превышать сумму реального взноса.

Благодаря высокому кредитному рейтингу банка латвийские оборонные компании и государственные структуры смогут получать долгосрочные кредиты и гарантии по более низким ставкам, чем на обычном коммерческом рынке.