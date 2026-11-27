Оклады высших должностных лиц и чиновников всех мастей могли вырасти в среднем на 5,7%...

Итак, уже на ближайшем заседании правительства - во вторник, 1-го декабря, планируется одобрить и соответственно направить в Сейм поправки в Закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Суть изменений заключается в том, чтобы не допустить, в соответствии с установленными критериями, роста базовых окладов работников государственных и муниципальных учреждений. Эти базовые ставки должны были в среднем вырасти на 5,7%!

Подготовленные изменения предусматривают, что и в 2027-м году базовые оклады останутся на уровне 2026-го года.

Это значит, что замораживается рост окладов как чиновников госуправления, так и депутатов, министров, руководителей независимых госучреждений...